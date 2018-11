Betrunkene beleidigen Beamte und schlagen zu.

Zwei betrunkene Männer haben am Sonntagnachmittag am Autohof in der Max-Eyth-Straße Kunden angepöbelt. Auch gegen die Polizisten zeigten sich die beiden 49- und 59-Jährigen aggressiv.

Einer verletzte einen Beamten durch einen Schlag ins Gesicht, der andere beleidigte die Beamten. Als die Polizisten die beiden Männer in Gewahrsam nehmen wollten, wehrten sie sich massiv. Ein Richter ordnete den Gewahrsam gegen beide bis zum Montagmorgen an. Da beide nicht in Deutschland wohnen, mussten sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft jeweils mehrere hundert Euro Sicherheitsleistung hinterlegen.