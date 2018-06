In der Schmiedstraße in Ellwangen ist es laut Polizei am Dienstagabend zu einem handfesten Streit gekommen. Auf offener Straße gingen sich ein 56-jähriger und 57-jähriger Mann an.

Bei dem Streit wurde laut Polizeibericht wohl auch eine 55 Jahre alte Frau leicht verletzt. Die Beteiligten waren teils stark alkoholisiert. Die Polizei ermittelt.