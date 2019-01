Betrunken gegen Baum gefahren

Ein 22-Jähriger ist am Samstagnachmittag betrunken gegen einen Baum gefahren. Der junge Mann war gegen 14.50 Uhr auf der A7 von Aalen in Richtung Ellwangen unterwegs. Er verließ die Autobahn an der Ausfahrt Ellwangen und kam in der Kurve der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab. Zunächst beschädigte er zwei Kurvenleittafeln und einen Leitpfosten, bevor er schließlich gegen einen Baum prallte. Es entstand Sachschaden von etwa 10.500 Euro. Da der 22-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten.