Betrug: Schrottreifes Auto manipuliert

Wegen Betrugs hat das Amtsgericht Ellwangen am Dienstag einen 57 Jahre alten Mann zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 20 Euro (1600 Euro) verurteilt. Der Angeklagte aus dem Ellwanger Umland hatte eingeräumt, einen BMW mit manipuliertem Kilometerstand verkauft zu haben.

Der 57-Jährige hatte gegen einen Strafbefehl vom 28. November Einspruch erhoben und konnte nun in der Hauptverhandlung einen Erfolg erzielen, was die Höhe des Tagessatzes anbelangt. Denn Amtsgerichtsdirektor Norbert Strecker reduzierte die Tagessatzhöhe von 30 auf 20 Euro. Was für den Angeklagten insgesamt 800 Euro weniger ausmacht.

Der Schweißer hatte im März 2017 unter Vorspiegelung falscher Tatsachen einen 3-er BMW Kombi, Baujahr 2007, für 9100 Euro verkauft. Das Auto hatte einen Heckschaden, was der Angeklagte verschwieg. Und der Kilometerstand zeigte rund 76 000 Kilometer an, obwohl das Fahrzeug mehr als 174 000 Kilometer auf dem Buckel hatte. Dem Käufer entstand auf diese Weise ein Schaden von 4100 Euro. Der Angeklagte berichtete, dass ihm das Fahrzeug im September 2016 selbst unter falschen Tatsachen „aufgeschwatzt“ worden sei, weshalb er sogar zur Polizei ging. In der damaligen Übernahmebestätigung war der Kilometerstand mit 174 450 Kilometern angegeben

„Eigentlich war das Auto schrott-reif, wie sich herausgestellt hat“, sagte Strecker in der Hauptverhandlung. Der Käufer habe nach dem Kauf ziemlich schnell einen Motorschaden gehabt, so der Strafrichter. Die Personen hingegen, die dem Angeklagten das in Rede stehende Fahrzeug verkauft haben, konnten nicht ermittelt werden. „Lauter finstere Gestalten blicken mich aus dieser Akte an“, sagte Strecker: „Es sind alles Vertrauen erweckende Bürger mit Nasenring. Ich war richtig begeistert, als ich die Bilder gesehen habe.“ Staatsanwalt Maximilian Adis wollte es bei der im Strafbefehl ausgesprochenen Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro belassen. Der Verteidiger, Rechtsanwalt Andreas Druwe aus Ellwangen, hielt angesichts der angespannten Einkommensverhältnisse seines Mandanten, einem Familienvater, eine Tagessatzhöhe von fünf Euro für angemessen. Der Angeklagte ist bislang nicht vorbestraft. (js)