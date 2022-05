Betriebsjubilare bei Varta: Fünf Kollegen sind seit 50 Jahren dabei

Da in den vergangenen beiden Jahren aufgrund von Corona keine Feiern stattfinden konnten, hat der Ellwanger Batteriespezialist nun die Jubilare aus den Jahren 2020 bis heute geehrt. Insgesamt waren 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Feier in Stimpfach zusammengekommen. Neben der Ehrung der Beschäftigten für ihre langjährige Arbeit und Treue wandte sich Rainer Hald, Technikchef der Varta AG, im Namen des Vorstands besonders an die fünf Beschäftigten, die bereits ein halbes Jahrhundert bei VARTA arbeiten.

Die Jubilare Werner Schwarzbäck, Willi Wallkum, Ingrid Schnepf und August Reeb wurden für jeweils 50 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt.

Sebastian Lang, Choef Human Resources Officer, sagte: „Die Mitarbeiter von Varta machen den Unterschied. Sie formen unsere einzigartige Kultur, die von starken Werten geprägt ist, und sind treibende Erfolgsfaktoren für das Unternehmen. Ganz besonders gilt das für unsere langjährigen Beschäftigten. Man kann sich kaum vorstellen, was für ein großer Wissensschatz bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen behütet und an die Nachfolger weitergegeben wird.“