Betreuung macht Schule

Was ist besser: Das Rundum-Paket an der Ganztagesschule oder die Glocke zur Mittagszeit, die die Grundschüler nach Hause entlässt? Beides ist gut – und ganz viel zwischendrin, lautet die Antwort in Ellwangen fernab von Ideologie oder Parteipolitik. „Es ist unser erklärtes Ziel, flexible Angebote für Eltern und Kinder zu schaffen“, sagt Bürgermeister Volker Grab. Auf diesem Weg ist die Stadt schon ganz schön weit.

„Wir müssen es so machen, wie Eltern und Kinder es brauchen“, findet Grab. „Es nutzt nichts, ein von oben aufgesetztes Konzept zu haben.“ Deshalb gibt es in Ellwangen keine gebundene Ganztages-Grundschule, an der alle Schüler verpflichtet sind teilzunehmen. Sondern es besteht an der Buchenbergschule eine offene Ganztagesgrundschule, bei der die Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind anmelden oder nicht. „Es ist das größte Angebot im Ganztagesbereich in der Stadt und fürs Umland“, sagt Buchenberg-Rektor Anton Bosanis. In der Kombination aus Ganztagsunterricht und Betreuungsverein besteht ein Betreuungsangebot von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr.

Oft sind beide Elternteile berufstätig

Die anderen sieben Grundschulen bieten vor und nach dem Halbtagsunterricht eine Betreuung über ihre Vereine an, die sich in ihrer Ausdehnung jeweils nach den Bedürfnissen vor Ort richtet. Denn eins ist klar, stellt Bürgermeister Grab fest: „Es ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren, als ein Elternteil selbstverständlich aufhörte zu arbeiten.“ In immer mehr Familien seien beide Eltern berufstätig, und es gebe auch immer mehr Alleinerziehende. Die Folge: „Der Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten steigt kontinuierlich.“

Deshalb hat die Stadt sich in ihrer Schulentwicklungsplanung 2022 auf die Fahnen geschrieben, an allen Schulen flexible Betreuungsangebote zu schaffen. 2017 wurde mit der Umsetzung begonnen. „Wir sind in einem guten Prozess“, findet Grab und erhält Zuspruch von berufener Seite: „Was die Schulen angeht, ist Ellwangen nicht kleinlich“, findet Bosanis. Und Heiko Fähnle, der Rektor der Grundschule Schrezheim, lobt: „In Ellwangen sind gute individuelle Lösungen gefunden.“

Vereine decken Bedarf ab

Maßgeblich beteiligt sind daran die Betreuungsvereine an jeder Grundschule. Sie bieten Kinderbetreuung morgens vor und mittags nach dem Unterricht an. „Der Bedarf ist ab 7 Uhr da, und dann brauchen viele Eltern ein Angebot bis 13 oder 14 Uhr, aber vielleicht nicht an jedem Wochentag“, erklärt Oliver Sogl. Er fungiert als Sprecher aller Betreuungsvereine, die dank der Schulentwicklungsplanung erstmals an einem Tisch sitzen. Gemeinsam ist ihnen unter anderem die Erkenntnis: „Das Ganztagsschulkonzept des Landes allein deckt den Bedarf nicht ab.“

Immerhin: Einiges Geld, das die Vereine für die Schulbetreuung brauchen, erhalten sie als Zuschüsse vom Land. Allerdings, sagt Sogl, wurden diese Zuschüsse vor drei Jahren eingefroren, nachdem die grün-rote Landesregierung den Ausbau der Ganztagsgrundschulen im Gesetz verankert hatte. „Wer dadurch eine Finanzierungslücke hat, erhält die Differenz von der Stadt“, ergänzt Grab. Alle Vereine verlangen von den Eltern außerdem Beiträge – übrigens überall vergleichbare. An der Klosterfeldschule, von der Sogl kommt, sind es 25 Euro pro Monat, wenn ein Kind die Betreuung täglich von 7 bis 14 Uhr nutzt.

Alles steht und fällt mit dem Personal

Benötigt wird das Geld unter anderem fürs Personal. Genügend zu haben ist ein Knackpunkt, hebt der Leiter des Amts für Bildung und Soziales, Bernd Beckler, hervor. Wie vorteilhaft es ist, wenn genügend zur Verfügung steht, zeigt das Beispiel der Grundschule Schrezheim. „Bei uns werden im Durchschnitt 15 Kinder von zwei bis drei Personen betreut“, erzählt Rektor Heiko Fähnle. „Und wir haben gutes Personal wie zum Beispiel Erzieherinnen.“ Das Angebot sei seit 2006 immer weiter ausgebaut worden, inzwischen an vier Nachmittagen bis 17 Uhr, und werde „sehr gut angenommen“. „Die positiven Rückmeldungen erklären sich dadurch, dass die Eltern frei entscheiden können“, so Fähnle. Er sieht keinen Anlass, am Modell seiner Schule etwas zu ändern: „Das Angebot braucht man einfach.“

Andernorts sieht es weniger rosig aus. „Wir haben mehrfache Rückmeldungen, dass eine Kraft zwischen 15 und 20 Kinder betreuen muss“, berichtet Sogl. Wenn krankheitsbedingt jemand ausfalle, sei es sehr schwierig eine Vertretung zu bekommen. Sogl: „Das ist die Herausforderung der kommenden Jahre.“

Das Problem kennt auch Buchenberg-Rektor Bosanis. „Das Betreuungsverhältnis müsste eins zu zehn betragen statt eins zu 15 oder eins zu 20“, sagt er. Aber der Vertretungspool sei leer, Personal zu gewinnen schwer. Fällt eine Kraft aus, „müssen wir das durch Überstunden ausgleichen“. Verbesserung wünscht der Rektor sich außerdem bei der räumlichen Ausstattung. Trotz Neubau gebe es zu wenige Rückzugsräume für die Ganztagsschüler. „Wir haben einige Kinder, die von 7 bis 17 Uhr hier sind, die brauchen auch Ruhephasen“, erklärt er und fordert: „Wir brauchen in der Ganztagsschule ein anderes Raumkonzept, da darf man nicht kleckern.“ Ellwangen brauche eine richtige Ganztagesschule, „und die muss so super ausgestattet sein, dass sie den Ansprüchen gerecht wird.“

Ganztagesschule muss Mehrwert haben

Die Ansprüche: „Keine Aufbewahrung, sondern ein echter Mehrwert muss die Ganztagesschule sein“, betont Bosanis. Das gelte natürlich zuallererst für den Unterricht, den der Rektor als „handlungsorientiert und schüleraktiv“ bezeichnet und der den Bildungsplan des Kernunterrichts in einer Weise vertiefe, die an einer herkömmlichen Regelschule nicht möglich wäre. Das gelte aber auch über den Unterricht hinaus für Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangebote – auch sie finden schließlich an der Schule statt.

„Eins ist klar“, sagt Bosanis. Ein Elternteil, das sein Kind am Nachmittag zuhause in einer Eins-zu-eins-Betreuung unterstützt, könne die Ganztagesschule nicht ersetzen. Für viele andere habe sie enorme Vorteile. Die Schülerschaft setze sich zum einen aus Kindern bildungsnaher, berufstätiger Familien aus dem ganzen Umland zusammen und zum anderen aus Kindern im Einzugsgebiet der Buchenbergschule. „Allerdings melden sich hier nicht immer diejenigen für die Ganztagesgrundschule an, für die es optimal wäre“, bedauert der Rektor – etwa Familien mit Migrationshintergrund, deren Kinder Lernschwierigkeiten haben und deren Eltern sie zuhause bei den Hausaufgaben nicht unterstützen können.

Betreuung vs. Nachhilfe

An der Buchenbergschule erhalten die Ganztagesschüler laut Bosanis bei den Hausaufgaben qualifizierte Unterstützung durch Lehrkräfte, und das als kostenloses Angebot „anstelle von teurer Nachhilfe“. Dazu kämen sinnvolle Freizeitangebote, die in einer Familie in dieser Vielfalt gar nicht möglich seien: vom Tonen über Gartenarbeit und Tennis oder Artistik bis hin zum Ernährungsführerschein oder Mikroskopieren, um nur einige Beispiele zu nennen. „Viele Kinder sind heute vereinzelt und beschäftigen sich fast nur noch mit dem Handy“, ist Bosanis‘ Erfahrung. An der Ganztagesschule lernen sie das Miteinander. Auf Schüler mit schwierigem Sozialverhalten habe man einen positiven Erziehungseinfluss. Bosanis‘ Fazit. „Von einer Ganztagesschule, die alle Kinder verpflichtet, halte ich nichts. Man muss einem Kind, das zuhause ideale Bedingungen hat, nichts wegnehmen. Aber sie ist ein wichtiges Angebot.“