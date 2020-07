Besuchshundeteams der Malteser warten auf ihren Einsatz

Das Einsatzgebiet der Malteser Besuchshundeteams ist breit gefächert. Einsatzorte sind beziehungsweise waren bisher in Ellwangen das Seniorenstift Schönbornhaus, das Hospiz Sankt Anna, die Buchenbergschule, die Stiftung Haus Lindenhof und die Malteser Krankenwoche auf dem Schönenberg und in Bopfingen das Wachkomazentrum. Ein Team möchte die Kocherburgschule in Unterkochen besuchen, ein Team will Hausbesuche machen. Einen „Lesehund“, dem Kinder vorlesen können, gibt es übrigens auch.