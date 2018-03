Besucherzahlen steigen leicht an

4015 Besucherinnen und Besucher sind im vergangenen Jahr ins Alamannenmuseum gekommen. Nach den dramatischen Einbrüchen von 2012 und 2013, die auch den stark gekürzten Öffnungszeiten geschuldet waren, zeichnet sich ein leichter Trend nach oben ab. Diese Bilanz zog Museumsleiter Andreas Gut im Kulturausschuss.

Mit 4015 Besuchern ist das Alamannenmuseum aber noch weit entfernt vom Schlossmuseum, das 2012, vor der großen Umbaupause, runde 8000 Besucher zählte. Das Stadtmuseum im vergleichbar großen Crailsheim mit 32000 Einwohnern hatte 2013 etwas über 6600 Besucher, 3100 kamen wegen der Dauerausstellung, 3500 wegen einer Sonderausstellung.

Weniger Schulklassenbei den Lesenächten

Im Alamannenmuseum ist die Zahl der Schulklassen von 60 auf 36 zurückgegangen. Das hänge mit den langen Lesenächten zusammen, da sei im vergangenen Jahr das Interesse abgeflaut, sage Gut.

Positiv zu den Besucherzahlen beigetragen hat die Sonderausstellungen „Zwei Brüder, ein Kloster“ zum Stadtjubiläum. 2700 Personen kamen, sie stellten fast 60 Prozent der Museumsbesucher. Für Gut der Beleg dafür, dass Sonderausstellungen zusätzliche Besucher bringen.

Eine Sonderausstellung soll es auch dieses Jahr geben: zum Bernstein-Collier, das in Trochtelfingen gefunden wurde und künftig im Museum zu sehen sein wird. Eröffnet wird sie am Tag des offenen Denkmals im September.

Dass Sonderausstellungen für das Museum wichtig sind, sah auch Oberbürgermeister Karl Hilsenbek so. Sie müssten ja thematisch nicht unbedingt etwas mit dem Museum zu tun haben, sagte er und verwies auf die Ausstellungen zu 100 Jahre Fußball in Ellwangen und zum Hugo-Häring-Preis. „Das ist Außenwerbung fürs Museum.“

Mit den Besucherzahlen nicht zufrieden war Herbert Hieber (SPD). Schließlich war 2014 Stadtjubiläum, es habe eine Sonderausstellung gegeben und wieder längere Öffnungszeiten. Ziehe man von den 4015 Besuchern die 150 ab, die allein zur Ausstellungseröffnung gekommen waren, habe sich im Vergleich zu 2013 mit 3780 Besuchern fast nichts verändert.

Für Hieber zeigte diese Entwicklung klar, dass es falsch gewesen sei, dem Museum eine Vollbremsung zu verordnen. Er hoffte, dass sich das mit dem Museumskonzept im Herbst ändert.

Joseph Ott (CDU) regte an, bei den Studienfahrten des Museums einmal direkt ins Mittelalter zu reisen, nämlich ins Campus Galli in Meßkich, wo mit mittelalterlichen Methoden eine Klosterstadt wieder aufgebaut wird.

Wolfgang Seckler (Freie Bürger) mahnte Schilder für die alamannischen und römischen Reste in Pfahlheim an und ärgerte sich, dass es in der Stadtverwaltung dafür keinen Ansprechpartner gibt.