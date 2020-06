Besucher will einfach nicht gehen

Gegen 11.45 Uhr am Mittwochvormittag hat eine 21-Jährige die Polizei in Ellwangen zu Hilfe gerufen, da sich bei ihr in der Wohnung ein Besucher aufhielt, der das Gebäude trotz Aufforderung nicht mehr verlassen wollte.

Beim Eintreffen der Beamten wurden diese von dem aggressiven 34-Jjährigen Besucher zunächst beleidigt. Im weiteren Verlauf schlug der Mann nach der 21-Jährigen und wurde auch gegen einen Beamten handgreiflich, sodass er letztlich mittels Pfefferspray und Schlagstock überwältigt werden musste, um ihn zu überwältigen. Der 34-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.