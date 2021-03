Besuch bei Elwema-Firmenleitung

Zu einem ersten Kennenlernen haben sich der neue Geschäftsführer der Elwema, Oliver Merget, OB Michael Dambacher sowie Bürgermeister Volker Grab getroffen. Merget ist 51 Jahre alt, kommt aus dem Darmstädter Raum, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er studierte an der FH Darmstadt Elektrotechnik und war, bis ihn sein Weg auf die Ostalb führte, bei mehreren deutschen Automatisierungsspezialisten in unterschiedlichen Funktionen beschäftigt.

Merget bringt deshalb eine große Erfahrung im Bereich der vollautomatisierten Sondermaschinen mit und will Elwema noch weiter in Richtung Digitalisierung, Industrie 4.0 und innovativen Zukunftstechnologien entwickeln. Das Unternehmen zählt aktuell etwa 200 Mitarbeiter. Gegenüber Dambacher und Grab äußerte sich Merget, auch weiter in den Standort Ellwangen investieren zu wollen. Am Hauptsitz in Ellwangen befasst sich das mittelständische Unternehmen mit individuellen und bedarfsgerechten Fertigungslösungen in der industriellen Reinigungs-, Prüf- und Montagetechnik. Mit zahlreichen Innovationen war es der Elwema nach eigenen Angaben gelungen, ihre Rolle als Technologieführer auszubauen. OB Michael Dambacher hieß Merget in Ellwangen willkommen und verwies auf die Standortvorteile des Gewerbe- und Industriegebiets Ellwangen-Neunheim, indem vor allem aufgrund der ausgeprägten mittelständischen Struktur über 5000 Menschen Arbeit fänden.