Eine ganz besondere Spendenaktion für ukrainische Flüchtlinge haben sich Rotenbacher Kinder einfallen lassen.

Sie verkauften selbst gebundene Buchskränze, Holzosterhasen und Bügelperlenbilder an zwei Nachmittagen. Viele Rotenbacher wurden kurzerhand informiert und unterstützten die Aktion tatkräftig. Am Dorfplatz sammelten die Kinder so einen Betrag von 803 Euro, der danach an die SWR1-Herzenssache gespendet wurde.