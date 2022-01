Berufsschule verabschiedet sieben Justizfachangestellte

Sieben bestens ausgebildete Justizfachangestellte sind an der Kaufmännischen Berufsschule in Ellwangen von Schulleiter Robert Knietig und der Klassenlehrerin Elisabeth Hägele verabschiedet werden.

Die Justizbehörden freuen sich mit den unterrichtenden Lehrern über herausragende Leistungen ihrer Absolventen. Sechs junge Frauen und ein junger Mann konnten ihre Abschlusszeugnisse freudig entgegennehmen.

Für herausragende Leistungen wurden drei Schulpreise und für gute Leistungen drei Belobungen vergeben. Nach einem mittleren Bildungsabschluss oder höher dauert die duale Ausbildung 2,5 Schuljahre. Sie erstreckt sich über alle Justizbehörden in und um Ellwangen und enthält zudem blockweisen Berufsschulunterricht an der Kaufmännischen Schule in Ellwangen.

Bei entsprechenden Noten steht einer Weiterqualifizierung zum Mittleren Justizbeamten nichts mehr im Wege. Ausbildungsstätte ist das Amtsgericht in Ellwangen.