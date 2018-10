Berufsschule plant Schüleraustausch mit Troyan

Anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Stadt Troyan“ in Bulgarien ist Bürgermeister Volker Grab in Begleitung von Berufsschulleiter Peter Lehle und Musikschulleiter Moritz von Woellwarth in die mit Ellwangen freundschaftlich verbundene Stadt gereist.

Der offizielle Jubiläumsakt wurde am Sonntag nach der Liturgie in der orthodoxen Kirche durch den Staatspräsidenten Rumen Radew feierlich eingeleitet. Die Delegation aus Ellwangen wurde zusammen mit den Gästen aus aller Welt offiziell willkommen geheißen. Im Anschluss an die Begrüßung nahmen die drei Stadtvertreter als Ehrengäste an der festlichen Sitzung des Gemeinderates teil.

Neben einigen Konzerten auf dem Rathausplatz und der Eröffnung einer neuen Ausstellung des Kunstgewerbemuseums wurden die Ellwanger im sieben Kilometer entfernt gelegenen Dorf Oreshak zur Landesausstellung „Freunde Bulgariens“ in das dortige Kunstmuseum geladen.

Die Ellwanger Delegation hatte Gelegenheit zu Gesprächen mit Schulleiterin Ragha Bonzeska-Amanaswa und dem Kollegium des dortigen dualen beruflichen Gymnasium für Mechatronik und Holztechnik (PGMET) und mit dem Leitungsteam des Jugendblasorchesters Troyan. Mit beiden Partnern wurde eine Kooperation vereinbart. Eine Deutschlehrerin der Berufsschule wird voraussichtlich für einen Monat am Kreisberufsschulzentrum Ellwangen hospitieren und im Anschluss den Deutschkurs in Troyan ausbauen. Damit wäre die Grundlage geschaffen für einen nachhaltigen Schüleraustausch auch in das duale System hier in Deutschland.

Mit dem Jugendblasorchester wurde vereinbart, dass das Ellwanger Jugendblasorchester im Juni 2019 unter der Leitung von Dirigent Wendelin Dauser über ein verlängertes Wochenende nach Troyan kommt, um dort einige Konzerte gemeinsam zu spielen. Im Gegenzug soll das Troyaner Orchester 2020 auf den Heimtagen ein Konzert spielen und zu Gast in Ellwangen sein.

Bei einem abendlichen Empfang mit internationaler Beteiligung überbrachte Volker Grab die Glückwünsche der Stadt Ellwangen und betonte in seiner Ansprache die besondere Bedeutung von Begegnungen unter Jugendlichen. Nur so könne das Verständnis für Europa weiter wachsen.