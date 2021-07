Berufskundeunterricht mal anders

In der Corona-Pandemie war die Berufsorientierung für Oberstufenschüler lange gar nicht oder nur eingeschränkt möglich. Aus diesem Grund hatten Lehrkräfte der Rupert-Mayer-Schule jetzt den Info-Truck der Metall- und Elektroindustrie nach Ellwangen gelotst.

In dem speziell ausgestatteten Info-Mobil konnten sich 62 Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 9 auf zwei Etagen eine Woche lang über Arbeitsfelder und Ausbildungsmöglichkeiten in der Metall- und Elektroindustrie erkundigen.

Ein pädagogisches Beraterteam begleitete die Schulklassen während ihres Besuchs im Info-Truck. Mit dem didaktischen Konzept des „Selbsterlebens“ erfuhren die Jugendlichen vieles über die „Faszination Technik“. Einen Einblick in die moderne Industrie 4.0 bot zum Beispiel der kollaborativ arbeitende Roboter Cobot. Die Schülerinnen und Schüler bauten mit ihm gemeinsam ein Zahnradgetriebe zusammen und erlebten so, wie Mensch und Roboter als Team funktionieren können. Außerdem konnten sie selbst eine CNC-Maschine programmieren und damit ein Werkstück fräsen.

Alle Ausstellungsbereiche boten interaktive Aufgabenstellungen und Hintergrundinfos auf Tablets. Ein Berufe-Scout gab auf einem riesigen Hochkant-Monitor Infos zu den Berufen der Metall- und Elektro-Industrie. Wer noch nicht wusste, welcher Beruf zu ihm passt, konnte es hier spielerisch herausfinden. Und fand auch gleich direkt dazu passende freie Ausbildungsplätze in der Region.

In der zweiten Fahrzeugebene ging es noch tiefer in den Berufskundeunterricht. Das Highlight war der 1,5 Quadratmeter große Multitouchtable: Hier konnten bis zu vier Schüler gleichzeitig Arbeitsplätze und Berufe erkunden und selbst an der Produktion eines Autos mitwirken.

Schüler und Lehrkräfte waren am Ende begeistert von dieser neuen High-Tec-Berufsberatung. Einige Schüler stellten für sich fest, dass ein Beruf im Bereich Metall oder Elektro genau ihr Ding ist. Der M+E Truck soll für die nächsten Schuljahre wieder von der Rupert-Mayer-Schule angefragt werden.