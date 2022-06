Berufsinfo-Börse an Sankt Gertrudis gibt Orientierung

Nach der pandemiebedingten Auszeit hat an der katholischen freien Schule Sankt Gertrudis wieder die schulinterne Berufsinformationsbörse stattgefunden. In vertrauter Umgebung erhielten Schülerinnen der Klassenstufen R8 und R9, G10 und K1 von ehemaligen Schülerinnen und Schülern sowie von den Bildungspartnern für die Berufswahl Informationen aus erster Hand.

Von A wie „Animal husbandry“ oder „Aupair-Aufenthalt“ bis Z wie „Zerspanungsmechanikerin“ oder „Zollbeamtin im mittleren oder gehobenen Dienst“ wurden um die 50 Ausbildungs- oder Studiengänge beziehungsweise Berufe und Orientierungen nach der Schule vorgestellt. Die Schülerinnen und Schüler nutzten die Angebote ganz unterschiedlich. Die einen schnupperten unverbindlich in verschiedene Berufe hinein, während andere gezielt erste Kontakte knüpften.

Aus allen Bereichen und von weit her kamen die ehemaligen Absolventinnen und Absolventen gerne an ihre Schule zurück, um nach einem gemeinsamen Frühstück ihre Erfahrungen weiterzugeben. Es sei gut zu wissen, dass diese Tradition trotz Corona nicht abgebrochen ist und eine Fortsetzung erfährt. Nicht zuletzt sei es besonders wichtig, dass die Kommunikation über Berufs- und Studienwahl zwischen ehemaligen und den jetzt vor der Entscheidung stehenden Schülerinnen und Schülern eine nochmals andere Art von Orientierung biete, als sie von Lehrkräften oder professionellen Berufsberatern geleistet werden könne, hieß es von den Verantwortlichen an der Schule Sankt Getrudis.