Berta Jung feiert 100. Geburtstag

Auf ein bewegtes Leben kann Berta Jung zurückblicken, die vor kurzem im Kreise ihrer Familie den 100. Geburtstag feiern konnte.

Berta Jung wurde 1920 in Mariental, einem kleinen Ort an der Wolga geboren und besuchte dort die Schule bis zur 8. Klasse. Da die Familie deutschstämmig war, wurde sie kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieg deportiert. Innerhalb weniger Stunden mussten damals die Koffer gepackt werden, bevor die Familie zusammen mit vielen anderen Deutschstämmigen in einem Viehwagon abtransportiert wurde.

1942 wurde sie, wie viele junge, deutschstämmige, arbeitsfähige Leute, der Familie entrissen und hinter Ural in einen Zwangsarbeitslager gebracht, wo sie bis 1946 interniert war. In dieser Zeit lernte Berta Jung ihren Mann Gustav kennen. Er stammte von der Krim und war ausgebildeter Schmied und Traktorist. Nach Kriegsende und der Entlassung aus der Zwangsarbeit gelangte der Paar nach einigen Wirrungen nach Kasachstan. Doch starb ihr Mann bereits mit 52 Jahren im Jahr 1971. Berta Jung war damit schon mit 51 Jahren Witwe und sorgte sich an da alleine um das Wohl ihrer sechs Kinder. 1996 erfolgte schließlich die Übersiedlung nach Deutschland. Zunächst wohnte sie in Adelmannsfelden und wenige Monate später dann in Ellwangen. Durch einen Schlaganfall ist Berta Jung seit 1997 halbseitig gelähmt. Ihre Pflege übernimmt seitdem ihre Tochter Elsa. OB Michael Dambacher überreichte bei seinem Besuch Berta Jung die Ehrenurkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und überreichte im Namen der Stadt einen Blumenstrauß sowie ein kleines Geschenk.