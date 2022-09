Bericht aus Berlin: Ricarda Lang zu Gast in Ellwangen

Ricarda Lang betritt das Taj Mahal in Ellwangen unter Polizeischutz durch den Hintereingang. Zuvor wurde sie von den wartenden Demonstranten mit lauten Pfiffen und „Hau ab!“ - Rufen empfangen. Im Lokal wird die 28-Jährige dagegen mit Applaus begrüßt. Zahlreiche Interessierte hatten sich am Freitagabend im Taj Mahal eingefunden, um dem diesjährigen „Bericht aus Berlin“ mit der Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, Ricarda Lang, zu lauschen. Der Abend wurde musikalisch vom „Botschek-Trio“ begleitet.

Trotz dem alles andere als freundlichen Empfang, zeigte sich die Vorsitzende selbstbewusst und souverän. Argumente der Gegenseite niederzuschreien sei nicht der demokratische Weg. Die Grünen seien aber jederzeit bereit, ihre Politik zu diskutieren, denn Demokratie lebt von der Diskussion, so Lang.

In ihrem etwa 30-minütigen Impulsvortrag ging Ricarda Lang zunächst auf den Krieg in der Ukraine ein. Sie zeigte sich diskussionsbereit im Bezug auf die zuletzt heftig kritisierte Forderung der Grünen, die Ukraine mit Waffenlieferungen zu unterstützen. Sie betonte, es sei richtig und wichtig, Waffen in die Kriegsgebiete zu liefern. „Es gibt in diesem menschenrechtswidrigen Angriffskrieg nur einen Schuldigen, einen Kriegstreiber. Und das ist Vladimir Putin.“ Langs Angaben nach arbeite die Regierung daher intensiv daran, schnellstmöglich unabhängig von Russland und Putin zu werden, insbesondere hinsichtlich der Energieversorgung. Lang hielt sich in ihrem Vortrag nicht mit Kritik an der ehemaligen Regierung unter der Leitung der CDU zurück. „Die aktuelle Situation ist eine Folge von politischen Entscheidungen“, sagt die 28-Jährige. Sie machte unter anderem deutlich, die Politik der vergangenen 16 Jahre habe die Energiewende versäumt und Deutschland so in die Abhängigkeit von Russland getrieben, die nun zum Verhängnis werde. „Wir müssen jetzt das Versagen der Politik der vergangenen Jahre ausbaden und deren Fehler innerhalb kürzester Zeit rückgängig machen.“

Die Bundesvorsitzende lobte derweil ihre eigene Partei und betonte, die Grünen seien bereit, große und schwere Entscheidungen zu treffen, um die aktuelle Krise zu meistern und dabei den Plan einer „vorsorgenden Politik“ nicht aus den Augen zu verlieren. Im Zuge dessen erhofft Lang sich in Zukunft intensivere Oppositionsarbeit und etwas mehr Demut vonseiten der CDU, die sich in der Vergangenheit „nicht mit Kritik zurückgehalten hat“.

Angesichts der aktuellen Energiekrise sei es zunächst wichtig, den Winter zu überstehen. Regierung und Gesellschaft stehen hierbei vor einer großen gemeinsamen Aufgabe.

Trotz der Krisensituation müsse man aber auch weiter an den klima- und sozialpolitischen Zielen der Regierung arbeiten. „Die Klimakrise wartet nicht auf uns“, sagt Lang. Gerade der Sommer habe deutlich gemacht, dass jeder Bereich seinen Beitrag zu leisten habe. Lang zufolge sei besonders der Verkehrsbereich noch sehr weit von den Klimazielen entfernt. In diesem Rahmen forderte die Grünen-Chefin unter anderem die Abschaffung des Dienstwagenprivilegs, die Einführung eines Tempolimits sowie eine schnelle Nachfolge des Neun-Euro-Tickets.

Auch der soziale Friede ist laut Lang in Zeiten der Krise wichtiger denn je. „Die soziale Spaltung ist ein Instrument Putins. Wir müssen den sozialen Zusammenhang in Deutschland stärken. Rechtsextremen geht es dann gut, wenn es Menschen schlecht geht. Wir müssen deshalb dafür sorgen, dass es den Menschen in Deutschland gut geht.“ Im Zuge dessen wurde zuletzt das dritte Entlastungspaket von der Koalition beschlossen, um den Winter zu überstehen. „Es wird ein Winter der Solidarität werden. Wer Hilfe braucht, bekommt sie. Wer einen Beitrag leisten kann, muss dies auch tun.“, appelliert Lang. Darüber hinaus arbeite man an einem Gaspreisdeckel.

Mit Blick auf die Zukunft betont die 28-Jährige, die Politik müsse „Schritt für Schritt grundsätzlicher und struktureller“ werden. Man dürfe sich nicht mehr mit Entlastungspaketen „durchmogeln“. Abschließend appelliert die Chefin der Grünen: „Demokratie ist nicht selbstverständlich, wir müssen sie jeden Tag aufs Neue verteidigen. Ich will mich nicht an Menschenfeindlichkeit gewöhnen, das darf nicht zur Normalität werden.“