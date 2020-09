Bergschafe im Hof des Alamannenmuseums

Am Sonntag, 13. September, findet im Alamannenmuseum im Rahmen der Sonderausstellung „Gut betucht – Textilerzeugung bei den Alamannen“ von 13 bis 17 Uhr der Aktionstag „Wolle“ mit Krainer Bergschafen im Museumshof mit Esther Schneller und Josef Thomer statt.

Obwohl bisher häufig angenommen wurde, dass Leinen das von den Alamannen favorisierte Kleidungsmaterial sei, ergibt sich bei genauere Betrachtung, dass es seit der Zucht entsprechender Schafe, die auch die Alamannen kannten, wesentlich einfacher ist, Kleidung aus Wolle herzustellen. An einer Woll- und Faserfühlstation lassen sich bei Esther Schneller die unterschiedlichen Materialien erfühlen. Mit einer Bildergalerie zeigt sie den Werdegang vom Schaf zum fertigen Pullover. Außerdem führt sie den Besuchern das Kardieren – der Name kommt von der Kardendistel, auch Weberkarde genannt – und das Spinnen mit der Spindel und dem Rad vor. Derweil präsentiert Josef Thomer von der Nutztierarche Thomers Höfle in Dettenroden im Museumshof seine Krainer Bergschafe, eine altertümliche Schafrasse, die den Schafen der Alamannenzeit sehr nahekommen dürfte. Für alle Kinder gilt: Streicheln erlaubt.

Wegen des am selben Tag stattfindenden Tags des offenen Denkmals ist bei diesem Aktionstag der Eintritt frei.