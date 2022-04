Bereits über 18 000 Euro für Ukraine-Hilfe der Lions

Der Lions-Club Ostalb-Ipf hat zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine, aber auch für die Flüchtlinge, vor Kurzem über das Lions-Hilfswerk ein Spendenkonto eingerichtet. Innerhalb kurzer Zeit sind dort bereits mehr als 18 000 Euro zusammengekommen.

Das Geld ist von Firmen, Institutionen und Privatpersonen gespendet worden. Der aktuelle Clubpräsident, Pater Albert Knebel, dankt deshalb allen Spenderinnen und Spendern für ihre Hilfsbereitschaft. „Das Schicksal der Menschen in der Ukraine und aus der Ukraine berührt uns zutiefst. Ich werte deshalb jede Spende und jedes Engagement als Ausdruck der ausgeprägten Solidarität mit der Ukraine“, sagt Knebel.

Von den 1,8 Millionen Euro Spendengeldern, die bislang beim Lions-Hilfswerk Deutschland eingegangen sind, konnten bereits 800 000 Euro weitergeleitet werden. Ein Großteil davon wurde für Medikamente ausgegeben, die in die Ukraine geliefert werden. Dies erfolgt im Wesentlichen über das Deutsche Medikamentenhilfswerk action medeor. Es gibt aber auch Lions Clubs, die mit Hilfe von Apotheken direkt in die Ukraine liefern.

Ein anderer Schwerpunkt liegt auf der Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge. Hier werden Anträge auf Zuschüsse von Distrikt-Governorn, also Lions-Mandatsträgern, in osteuropäischen Ländern unterstützt, aber auch deutsche Clubs, die in Osteuropa mit Projekten aktiv sind. Schließlich besteht eine Zusammenarbeit mit der Organisation Habitat for Humanity, die vor Ort Notfallrucksäcke an die Flüchtlinge verteilen.