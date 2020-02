Benefizkonzert in der Heilig-Geist-Kirche

Am Sonntag, 9. Februar, findet in der Heilig-Geist-Kirche eine Benefizkonzert mit dem Chor Joy of Gospel statt. Beginn ist um 17 Uhr. Veranstalter ist Soroptimist Ellwangen. Das Repertoire des Chors umfasst traditionelle Gospels und Spirituals sowie neuere, bekannte und weniger bekannte gospelorientierte Songs. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für das „Hawelti Mobil” in Äthiopien wird gebeten. Das Hawelti-Mobil ist ein rollendes Experimentier- und Lerncenter. Es soll Kinder und junge Menschen animieren, eigene Perspektiven zu entwickeln, um eine berufliche Existenz im Heimatland aufbauen zu können. Das Projekt wird im Rahmen des Konzerts in einer kurzen Präsentation von Marcel Heuer und Negassty Abraha vorgestellt.