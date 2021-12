Belegschaft von Ivoclar Vivadent spendet für Flutopfer im Ahrtal

Die Belegschaft von Ivoclar Vivadent hat die Spendenaktion der SG Schrezheim für die Flutopfer im Ahrtal unterstützt.

Nach dem öffentlichen Aufruf der Schrezheimer zur Aktion „Weihnachten im Schuhkarton für das Ahrtal“ wurde bei Ivoclar Vivadent von Ausbildungsleiterin Alexandra Ziegler die komplette Belegschaft mobilisiert, damit am Ende tatsächlich jeder Einwohner der von der Flut schwer getroffenen Gemeinde Schuld im Ahrtal zu Weihnachten ein Geschenk erhält. Auf diese Weise kamen innerhalb kürzester Zeit die noch fehlenden 73 Päckchen zusammen. Zusätzlich spendeten die Auszubildenden des Unternehmens aus ihrer Aktionskasse 2000 Euro an die Flutopfer. Von diesem Geld wurde dringend benötigtes Baumaterial gekauft, das derzeit im Ahrtal nur schwer erhältlich ist. Die Spende wurde an Tanja Gorus und Jürgen Lang vom Hilfsgüter-Transport der SG Schrezheim und Rotenbach übergeben, die nun die Lieferung der Geschenke sowie des Baumaterials ins Ahrtal organisieren.

Das Foto zeigt von links: Paul Renn (Auszubildender), Jasmin Bäuerle (Auszubildende), Norbert Wild (Geschäftsführer), Alexandra Ziegler (Ausbildungsleiterin), Tanja Gorus (Organisatorin der Hilfsaktion), Jürgen Lang (Stellvertretender Ortsvorsteher von Schrezheim/Rotenbach). Foto: Ivoclar Vivadent