Beim Musikverein Rattstadt verabschieden sich zwei Mitglieder der Vorstandschaft

Zahlreiche Mitglieder und Gäste durfte der Vorsitzende Heiko Betzler zur Hauptversammlung des Musikvereins Rattstadt im Gymnastiksaal Eigenzell begrüßen. Aus Betzlers Sicht hat der Musikverein die vergangenen beiden Pandemiejahre gut gemeistert. Nach den längeren Zwangspausen gab es bei den Aktiven keine Austritte. Es sind nicht nur alle Musiker wieder in die aktiven Kapelle zurückgekehrt, sondern diese wurde auch im letzten Jahr wieder durch einige Jungmusiker aus der eigenen Jugendausbildung verstärkt. Der vollzogene Wechsel im Dirigentenamt wurde von den Musikern kompromisslos unterstützt und mitgetragen, sodass ein nahtloser Übergang erreicht wurde.

Betzler erläuterte die Ausrichtung in der Vereinsführung, die in den vergangenen Jahren eingeschlagen wurde und weiter forciert werden soll. Um die Arbeitsbelastung für die Personen in diesen Ämtern zu reduzieren, soll weiterhin auf die Strategie gesetzt werden, diese Ämter durch zwei Personen zu besetzen. Dies würde bereits seit sechs Jahren in der Form der Doppelvorstandschaft gut funktionieren. Deshalb wurde der Versammlung eine Satzungsänderung vorgeschlagen, damit der Musikverein zukünftig die Möglichkeit hat, auch das Kassierer-Amt mit zwei Personen zu besetzen. Aus Sicht der Vereinsführung ist diese Doppelbesetzung von Vorstandsämtern der Weg für die Zukunft, damit solche Ämter in ehrenamtlichen Vereinen, auch ohne Entlohnung, weiter besetzt werden können. Auch werde es dadurch einfacher, zukünftig Nachfolger zu finden, wenn ein Amt neu zu besetzen ist.

Der Zweite Vorsitzende Julian Sekler trug in Vertretung den Bericht der Schriftführerin Hannelore Schuster vor. Er konnte über eine Steigerung auf 412 Mitglieder berichten, wovon 103 als aktive Mitglieder gemeldet sind.

Über den Verlauf der Jugendausbildung wurde im Bericht des Jugendleiters Florian Schuster eingegangen, der von der dritten Vorsitzenden Ute Mildenberger vorgetragen wurde. Die musikalische Ausbildung im Verein erregt weiterhin großes Interesse. So sind im vergangenen Herbst wieder zwölf Schülerinnen und Schüler in die Ausbildung gestartet. Die Jugendkapelle wurde durch sechs neue Mitglieder verstärkt und zählt nun 23 Personen.

Kassiererin Kathrin Sekler berichtete über einen geringen Verlust im Jahre 2021 aber weiterhin von einer sehr soliden finanziellen Basis.

Der neue Dirigent der Aktivenkapelle Alexander Fuchs stellte sich der Versammlung vor. Als Musikverein-Eigengewächs wurde ihm im Herbst 2020 die Möglichkeit angeboten, das Dirigentenamt zu übernehmen. Seit dem aktuellen Jahr ist er nun neben seiner Tätigkeit als Jugenddirigent auch Dirigent der Aktiven Kapelle. Er erläutert die Wichtigkeit der Jugendarbeit, damit bereits hier eine gute Vorarbeit für das aktive Orchester geleistet wird.

Für die zu wählenden Ämter konnten allesamt Wahlvorschläge an die Versammlung unterbreitet werden. Die Beisitzer im Vereinsausschuss Christa Gmeiner, Reinhard Gmeiner und Gerhard Sekler wurden wiedergewählt. Auch Kassenprürferin Natalie Fuchs wurde in ihrem Amt bestätigt. Das frei gewordene Amt des Kassierers wird zukünftig von Sibille und Nicole Gaugler geführt. Heiko Betzler und Julian Sekler wurden in ihren Ämtern als erster und zweiter Vorsitzender bestätigt.

Im Rahmen der Versammlung wurde die bisherige Kassiererin Kathrin Sekler aus der Vorstandschaft verabschiedet. Acht Jahre lang hatte sie das Amt durchgeführt, wofür ihr vom Verein gedankt und ein Präsent überreicht wurde.

Der scheidende Dirigent Robert Gmeiner erhielt zu seiner Verabschiedung die höchste Ehrung, die im Musikverein überhaupt existiert. Gmeiner war nicht nur zehn Jahre Dirigent der Aktiven Kapelle sondern unterstützt den Verein bereits seit Jahrzehnten aktiv. So war er 13 Jahre lang als

Jugendleiter und Jugenddirigent tätig. Darüber hinaus hat er viele Jahre als Ausbilder im Verein mitgearbeitet. Bei seiner Verabschiedung betonte Heiko Betzler, dass Gmeiner mit seinem Einsatz über ein Vierteljahrhundert hinweg, maßgeblich dafür mitverantwortlich ist, wie positiv die Aktivenkapelle mit über 60 Musikern heute dastehe. Die „Vereinsehrennadel mit goldenem Ehrenkranz" kann nur in besonderen Fällen an besonders engagierte und maximal an zehn lebende Mitglieder verliehen werden.