In Rotenbach ist die Dorfgemeinschaft noch intakt. Das zeigt sich jedes Jahr eindrucksvoll aufs Neue beim traditionellen Kinderfaschingsumzug des Gesangvereins Frohsinn Rotenbach. Und so führte das bunte närrische Treiben am Samstagnachmittag wiederum vom Gasthaus Linde quer durch das halbe Dorf, und fast überall gab es für die Kinder und die Erwachsenen Süßigkeiten, Berliner, Fastnachtsküchle, schwäbische Kissele und was zu trinken. Das ist lustige Straßenfastnacht pur.

Angeführt wurde der Faschingsumzug wie eh und je von Franz Stelzers Musikkapelle, die ebenso wie der Sänger und Musiker Dieter Gauß auf seinem Akkordeon für gute Stimmung und einem Faschingsschlager nach dem anderen sorgte. Bei den vielen Haltestellen mit obligatorischer Verköstigung wurde natürlich auch fleißig geschunkelt und gesungen. Dieter Gauß stimmte Faschingshits wie „Lustig ist das Zigeunerleben“, „Am Rosenmontag bin ich geboren“, „Schnaps, das war sein letztes Wort“ und „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ an. Franz Stelzer machte bei der Rotenbacher Fasenacht übrigens bereits zum 66. Mal Musik.

Aus den Fenstern der Häuser entlang der Umzugsstrecke hagelte es Bonbons, Lutscher, Popcorn, Fruchtgummi und viele andere Süßigkeiten. Und am Straßenrand standen Dorfbewohner und verteilten allerlei Leckeres wie beispielsweise Schokoküsse. Da durften auch die traditionellen gekochten Roten im Wecken nicht fehlen. Und zum ersten Mal gab es, ebenfalls ganz umsonst, Eierplatz von glücklichen Freilandhühnern aus Rotenbach. Sage und schreibe 250 Eier aus der Produktion des Bauernhofes Oberdorfer wurden für diese leckeren Rühreier eingeschlagen. „Jedes Leben zählt. Ob Hahn oder Henne macht für uns keinen Unterschied!“, war auf einem Schild zu lesen, auch mit Blick auf die artgerechte Aufzucht männlicher Küken. „Vor fünf Jahren haben wir den verrückten Hühnerstall gemacht“, erinnerte Daniel Oberdorfer an einen weiteren Beitrag des Bauernhofs zur Rotenbacher Fastnacht.

Erinnerungen an früher tauchten auch bei Oberbürgermeister Karl Hilsenbek auf. Der 60-Jährige wuchs in Rotenbach auf und erlebte damals den Dorffasching hautnah. „Ganz früher war der Kinderfasching in der Eintracht“, berichtete er: „Das war schon wunderbar. Die Tradition des Kinderfaschings ist geblieben.“ Der OB verkörperte dieses Mal einen Tiger, während sich Bürgermeister Volker Grab als Zebra in die Vielzahl von wilden und zahmen Tieren beim Rotenbacher Fasching einreihte.

Denn zu sehen waren Löwen, Giraffen, Bären und Dinosaurier ebenso wie Kühe, Hühner, Bienen und Schmetterlinge. Ganz zu schweigen von den mitlaufenden Zwergen, Cowboys, Indianern, Prinzessinnen, Hexen, Clowns, Piraten, Mexikanern, Kosaken, Bananen und Erdbeeren. Der stellvertretende Ortsvorsteher von Schrezheim, Günther Herschlein, huldigte indes, ganz in Orange, der Flower-Power-Zeit, während Ortsvorsteher Albert Schiele dieses Mal krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte. Unter dem närrischen Volk waren auch Vertreter der Ellwanger Fastnachtszunft der Tintenschlecker und der Veitlesschmatzer. Nach dem Umzug ging das närrische Treiben auf dem Platz vor der „Linde“ und in dem Gasthaus selbst munter weiter.