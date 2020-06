Es sind diejenigen, die das wegsammeln, was andere achtlos wegwerfen oder bewusst illegal entsorgen: Müllpaten. Seit einigen Monaten sind sie im Kreisgebiet unterwegs und räumen auf. Gemeinsam mit der GOA wird unsere Redaktion in den kommenden Wochen einige dieser Helden des Alltags vorstellen.

Den Anfang macht die 39-jährige Sandra Clemens. Die verheiratete Einzelhandelskauffrau und ausgebildete Hundepsychologin ist Mutter von zwei Kindern und wohnt ihn Eigenzell. Sie sammelt bei ihren Spaziergängen mit dem Hund Müll ein, um ihn danach fachgerecht zu entsorgen. Im Gespräch erklärt sie, warum sie sich ausgerechnet als Müllpate engagiert.

Wie haben Sie von der Kampagne erfahren?

Durch eine Freundin, die bei einer Unverpackt-Veranstaltung war.

Was hat Sie dazu bewegt, sich als ehrenamtliche Müllpatin zu engagieren?

Wie sagte der Dalai Lama: „Die Erde ist nicht nur unser gemeinsames Erbe, sie ist auch die Quelle des Lebens.“ Es hat mich beim Laufen mit unserem Hund erschrocken, wie viel Müll unsere Landschaft verunstaltet. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und da ich nicht möchte, dass meine Kinder draußen irgendwann mehr Müll als Blumen finden, habe ich einfach angefangen, ihn einzusammeln. Das war lange bevor ich Müllpatin wurde. Allerdings musste ich alles selbst im Hausmüll entsorgen und als Müllpatin werden mir Mülltüten gestellt, die kostenlos mit dem Hausmüll mitgenommen werden.

Gehen Sie extra Müll sammeln oder geht das neben her?

Beides. Ich sammle, wenn ich mit meinem Hund oder meinen Kindern unterwegs bin.Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und etwas sehe das ich problemlos mitnehmen kann, halte ich an. Ich bin aber auch mit anderen zusammen auf extra Sammeltouren unterwegs.

War es schwierig Müllpatin zu werden?

Nein. Ein Formular ausfüllen, eine kurze Einführung und los.

Gab es ein besonderes Erlebnis oder einen besonderen Fund?

Als ich die erste Unterhose am Straßenrand fand, war das schon etwas seltsam, aber bei der zweiten war es schon nichts Besonderes mehr. Einmal habe ich ein großes Eisenteil gefunden, von dem ich bis heute noch nicht weiß, was es wirklich war. Ein besonderes Erlebnis war, als ich mit einem anderen Müllpaten versucht habe, Tausende kleiner Styroporkügelchen an einem Abhang zu entfernen.

Engagieren Sie sich noch anderweitig im Umweltschutz?

Ich versuche, so gut es geht, auf Plastik zu verzichten und kaufe bewusster ein als früher.