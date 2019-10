Beim Helferfest im Kubus gibt’s 1000 Euro für die Jugendfeuerwehr

Der Kubus wird am 5. Dezember wieder eröffnet – Wochen früher als gedacht. Die schnelle Sanierung sei vor allem den 20 Fachfirmen aus der Region zu verdanken, sagte Matthias Bieber im Aposto, das offiziell am 23. Oktober wieder seine Pforten öffnet. Bieber ist bei der Eigentümergesellschaft TURI Gewerbeimmobilien GmbH für den Kubus zuständig. Dank gelte auch den ehrenamtlichen Rettern, die in der Brandnacht im April im Einsatz waren und alles dafür getan hätten, um den Kubus zu retten. Bei ihnen haben sich die TURI und die Gastronomen von Enchilada und Aposto mit einem Fest im Aposto bedankt.

Bieber erinnerte an die Brandnacht und wie er sie erlebt habe: „Als frühmorgens mein Telefon klingelte und ich hörte: ,Der Kubus brennt’, habe ich einen großen Schreck bekommen. Zugleich wusste ich aber auch: Die freiwillige Feuerwehr ist vor Ort und wird die Lage in den Griff bekommen.“ Er sprach seine Anerkennung aus: „Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie einen großen Teil Ihrer Freizeit einsetzen, um anderen zu helfen. Dass Sie sich die Nacht um die Ohren schlagen oder tagsüber Ihre Arbeitsstellen verlassen und zum Einsatzort eilen. Es ist nicht selbstverständlich, aber es ist großartig.“ Bieber war selbst 15 Jahre lang als Feuerwehrmann in Kiel-Elmschenhagen im Einsatz. Um die Arbeit der Feuerwehr zu unterstützen, überreichte er Oliver Reeb von der Aalener Jugendfeuerwehr einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro.