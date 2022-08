Beim Flugplatzfest in Erpfental brummen am Wochenende die Motoren

Die „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ verlosen für das Flugplatzfest am 20. und 21. August in Erpfental spektakuläre Rundflüge. In der Verlosung dabei ist ein Rundflug mit einem Motorsegler sowie 2 x 1 Rundflug mit einem Segelflieger, für jeweils eine Person. Die ersten Anrufer, die an diesem Mittwoch um 11 Uhr unter 07961/98 88 67 anrufen, gewinnen.