Beim Bobby-Car-Rennen des MV Schrezheim ging’s rasant zur Sache

Samstag in einer Fußgängerzone in Baden-Württemberg. Menschen strömen zum Shoppen. Plötzlich attackieren Terroristen Passanten, ein Auto explodiert. Dieses Szenario werden Polizei, Bundeswehr und Katastrophenschutz im Oktober üben. Das deutschlandweit erste Manöver dieser Art mit rund 2000 Beteiligten läuft in Stetten am kalten Markt ab, die Kliniken in Friedrichshafen, Sigmaringen und Konstanz sind eingebunden. „BWTex“ kostet rund 200 000 Euro.

Warum wird in Stetten geübt und warum ist das etwas Besonderes?