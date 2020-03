Beim Abbiegen: Sattelzug beschädigt Auto

Am Dienstag gegen 14 Uhr hat es in der Alfred-Krupp-Straße in Ellwangen gekracht. Ein 36-jähriger Sattelzugfahrer bog nach links in eine Betriebszufahrt ein. Dabei streifte er mit seinem Auflieger einen rechts auf einem Parkstreifen abgestellten Fiat. Schaden laut Polizei: rund 5000 Euro.