Bei Wallhausen: Autofahrer fast von Baum erschlagen

Glück im Unglück hatte ein 54-jähriger Autofahrer im Landkreis Schwäbisch Hall. Der Mann war am Samstagmittag auf der Kreisstraße zwischen Musdorf und Limbach unterwegs, als er plötzlich einen Schlag vernahm. Er lenkte sein Auto an den rechten Fahrbahnrand.

Wie sich herausstellte, war ein kleinerer Baum auf das Auto gefallen. Der wurde gerade in dem Augenblick gefällt, als der 54-Jähriger vorbeigefahren war. Der Mann blieb unverletzt, am Auto entstand laut Polizei lediglich Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Da die Waldarbeiten offenbar ohne jegliche Absperrung und Sicherung vonstatten gegangen waren, müssen die Verantwortlichen nun mit einer Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen.