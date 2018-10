Auf dem Areal einer Tankstelle der Rastanlage Ellwanger Berge hat ein 52-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag gegen 14.40 Uhr an einer Zapfsäule die Fahrertüre geöffnet, als gerade eine 21-jährige Autofahreirn vorbeifuhr. Durch die Kollision entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 9000 Euro.