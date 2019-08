Bei Theresia Fuchs blühen die Königskerzen

Ein Segelboot ist am Sonntagabend vor Immenstaad in Seenot geraten. Das Boot, samt dreiköpfiger Besatzung, musste von der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen abgeschleppt und zum Hafen Friedrichshafen gebracht werden. Die drei Seefahrer an Bord blieben unverletzt. Am Boot entstand ein Schaden von rund 3000 Euro, wie das Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen auf Nachfrage der SZ bestätigte.

„Um 19.25 Uhr ging der Notruf bei der Wasserschutzpolizei ein“, sagt Roland Fleischer, Erster Polizeihauptkommissar des Polizeipräsidiums ...