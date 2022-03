Bei Starkregen bleibt ein Restrisiko

Der Klimawandel bringt es mit sich: Die übliche Kontinuität zwischen Sonne, Regen und Schnee gibt es nicht mehr wie vor 20 bis 30 Jahren. Starkregenereignisse nehmen zu, dadurch steigt auch die Hochwassergefahr. Bauliche Maßnahmen können helfen, das Risiko zu mindern. Aber ein Restrisiko bleibt, weil die Intensität eines Starkregenereignisses nur schwer vorherzusagen ist.

„Man muss zwischen Hochwasser und Starkregen unterscheiden“, sagt Alexander Renschler, der Leiter des Ellwanger Baubetriebshofs. Hochwasser sei früher in der Regel durch lang anhaltenden Regen oder infolge der Schneeschmelze aufgetreten. Das komme so gut wie nicht mehr vor. Entlang der Jagst habe sich die Hochwassergefahr mittlerweile auch durch bauliche Schutzmaßnahmen relativiert. In den letzten zehn bis 15 Jahren habe es deshalb keine dramatische Hochwasserlage mehr gegeben, erinnert sich Renschler.

„Für das natürliche Hochwasser gibt es Gefahrenkarten“, erklärt Wolfgang Mayer, Sachgebietsleiter für oberirdische Gewässer und Hochwasserschutz im Geschäftsbereich Wasserwirtschaft des Landratsamts Ostalbkreis. „Die sind den Gemeinden bekannt, und dort kann sich auch jeder Bürger über Problemstellen informieren. Die Gemeinden wissen in der Regel auch um ihre Problemstellen und können dann je nach Dringlichkeit ihre Hochwasserschutzkonzepte erstellen.“

Starkregen ist dagegen ein anderes Thema. Durch Starkregen sei bisher zwar noch nie ein Jagsthochwasser verursacht worden, erklärt der Leiter des Ellwanger Baubetriebshofs. Allerdings gebe es in jedem Ellwanger Teilort Stellen, an denen bei Starkregen das Wasser in die Häuser fließen könne. Im Sommer vergangenen Jahres war dies zum Beispiel in Schrezheim der Fall, etwa im Teilort Schleifhäusle sowie an der „Langen Furt“ in der Nähe des Schrezheimer Bachs oder am Glasurweg beim Sizenbach.

Im Sommer 2021 kam dazu, dass zu dieser Zeit gerade die Maisfelder frisch eingesät gewesen seien, ergänzt Alexander Renschler. Die Äcker seien dann so gut wie planiert: „Wenn auf diese Fläche Wasser kommt, dann fließt es genauso ab, wie es kommt“, erläutert der Bauhofleiter. Auf einer Wiese hätte das Wasser nicht in dieser Masse abfließen können. In Rindelbach habe sich die Lage zu dieser Zeit ganz ähnlich dargestellt. Nur seien es hier Kartoffel- statt Maisfelder gewesen, sagt Alexander Renschler.

Bei der Katastrophe an der Ahr im Juli vergangenen Jahres sei nicht unbedingt die Information der betroffenen Gebiete das Problem gewesen, meint Kreisbrandmeister Otto Feil. „Die Information, die Warnung, war schon da.“ Im RTL-Fernsehen sei zu sehen gewesen, dass viel Wasser vom Himmel fallen würde.

Allerdings habe sich niemand das Ausmaß der Wassermassen vorstellen können. Feil berichtet von einer betroffenen Familie, deren Söhne zunächst versucht hatten, sich im Obergeschoss ihres Hauses und dann auf dem Dachboden in Sicherheit zu bringen. Letzten Endes mussten die jungen Männer vom Dachfirst des Hauses gerettet werden, auf den sie sich geflüchtet hatten. „Was da passiert ist, ist außerhalb unserer Vorstellungskraft“, macht der Kreisbrandmeister das Ausmaß deutlich: „Da ist ein Tsunami vom Himmel gekommen.“

In kleinerem Maßstab sei so etwas im Sommer vergangenen Jahres auch in einer Gemeinde im Ostalbkreis vorgekommen. Dort seien einige neu gebaute Häuser „bis unter die Kellerdecke“ mit Wasser vollgelaufen, berichtet der Kreisbrandmeister. Die Häuser befanden sich in einem Baugebiet auf einer Hochebene. Dazu kam: „Der Boden war trocken, verdichtet, hat nichts aufgenommen.“ 150 Liter Wasser seien hier in kurzer Zeit gefallen und über die Felder in Richtung der Häuser geflossen und haben Unrat mitgenommen. Die Gullys seien in kurzer Zeit verstopft gewesen. Dann sei das Wasser über die Gehwege in die Lichtschächte der Häuser eingedrungen.

Wolfgang Mayer vom Geschäftsbereich Wasserwirtschaft des Landratsamts bemerkt dazu, dass in den Bebauungsplänen für Neubaugebiete zum Teil zwar Vorkehrungen für solche Fälle vorgesehen seien, etwa eine Mulde. Es könne aber durchaus vorkommen, dass diese Mulden von den Bauherren dann einfach zugeschoben werden, weil das Bewusstsein für das Problem nicht vorhanden sei. „Dann lädt man das Wasser zu sich ein“, bemerkt Mayer.

„Es ist eine langwierige Kommunikationsaufgabe“, weiß der Gewässerexperte des Landratsamts. Die Ahrtal-Katastrophe habe zwar dazu beigetragen, ein gewisses Problembewusstsein zu schaffen. Dies schwinde jedoch oft nach kurzer Zeit wieder.

Um die Bevölkerung vor natürlichen Hochwassern zu warnen, gibt es Meldepegel an den drei größeren Flüssen des Ostalbkreises, dem Kocher, der Rems und der Jagst. Wird dort ein bestimmter Wasserstand erreicht, etwa in der Größenordnung eines zweijährlichen Hochwassers ( muss mich hier korrigieren), dann wird über die integrierte Leitstelle eine Meldung an den Bereich Wasserwirtschaft des Landratsamts abgesetzt, erläutert Gewässerexperte Mayer. Wird dann die nächsthöhere Stufe erreicht, dann werde die integrierte Leitstelle von der Wasserwirtschaft wiederum kontaktiert, um gegebenenfalls den zuständigen Kreisbrandmeister zu informieren.

Bei einer Unwetterwarnung mit möglichem Starkregen sagt Kreisbrandmeister Otto Feil dagegen: „Ich kenne den Ostalbkreis und weiß, wo man hinschauen muss und welchen Kommandanten ich schon einmal vorzeitig anrufe.“ Dazu zählt eine stattliche Anzahl von zulaufenden Bächen und Flüssen. Letzten Endes sei es aber oft ein „Lotteriespiel“, wo die Starkregenzelle stehen bleibe, erklärt der Kreisbrandmeister.

Die Zuständigkeit für den Hochwasserschutz liegt bei den Kommunen. Das Landratsamt kommt dagegen vor allem als Genehmigungsbehörde für Schutzmaßnahmen ins Spiel. „Wir bewerten fachlich, ob die sinnvoll sind, auch, damit keine Hochwasserschutzmaßnahmen nach dem Sankt-Florians-Prinzip gemacht werden“, so Gewässerexperte Wolfgang Mayer.

Um Schlimmerem vorzubeugen, sind dann aber auch die Architekten und Bauherren gefragt. Mitunter sei in der Planung für Baugebiete zwar eine Umwallung vorgesehen, die dafür sorge, dass das Wasser in der Fläche bleibe, erläutert Gewässerexperte Mayer. Dennoch: „Architekten und Bauherren müssen mehr darauf achten, dass man das Wasser nicht ins Haus einlädt.“ Etwa durch ungünstig platzierte Kellerabgänge, -fenster, Schächte oder Garageneinfahrten. Auch das barrierefreie ebenerdige Bauen stelle für das Wasser oft eine „Einladung“ dar. Natürlich gebe es keine absolute Sicherheit, sagt Kreisbrandmeister Feil. Bei einem 200-Liter-Starkregen helfe ein „Schutzmäuerchen“ vielleicht auch nichts mehr.

Man müsse eben immer eine Kosten-Nutzen-Analyse machen, erwidert Wolfgang Mayer. Welchen Aufwand wolle man betreiben und welches Restrisiko wolle man überdies in Kauf nehmen. Bei Starkregen komme indes noch das Problem des Schlamms hinzu, der durch das Wasser in die Häuser getragen wird. „Wenn der in den Häusern festbackt, muss man ihn mit dem Meißel herausschlagen“, weiß der Kreisbrandmeister. „Der ist wie Beton.“

Gewässerexperte Mayer rät daher Bauwilligen dazu, die Hochwasser-Gefahrenkarten zu konsultieren, die im Internet abrufbar sind (https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/hochwassergefahrenkarten). „Gerade, wenn man in Gewässernähe baut, aber auch abseits davon. Manche Leute sind überrascht, dass sie in einem Überschwemmungsgebiet bauen.“