Bei Rot über die Ampel: Unfall

Bei Rot ist ein Autofahrer über eine Ampel gefahren und hat deshalb einen Unfall verursacht.

Der Unfall hat sich am Freitagabend ereignet. 32-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Haller Straße stadtauswärts. An der Einmündung der Siemensstraße wollte er geradeaus in Richtung Jagstzell weiterfahren. Dabei übersah er an der dortigen Ampel laut Polizei das Rot für seinen Fahrstreifen, da er es mit dem Grün für Rechtsabbieger verwechselte. So kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Auto, dessen Fahrer bei bei Grün anfuhr, um nach links in die Haller Straße abzubiegen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 13000 Euro.