Bei Röhlingen: Auto rast über Bushaltestelle und rammt fünf Fahrzeuge

Bei einem Unfall in der Neunstadter Straße/An der Sechta sind laut Polizei am Montagvormittag vermutlich zwei Menschen verletzt worden. Wie es in der kurzen Erstmeldung heißt, sei hier ein PKW über eine Bushaltestelle gerast und dann mit fünf Fahrzeugen kolldiert. Die Straße ist aktuell für den Verkehr komplett gesperrt. Weitere Informationen folgen in Kürze.