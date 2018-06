Wegen eines Hausstreits sind Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Hall am Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Hall gerufen worden. Als sie den Streit schlichten wollten und hierbei gegen 13 Uhr die Wohnung eines 19-Jährigen betraten, fanden sie auf dem Wohnzimmertisch eine kleinere Menge Marihuana und Amphetamine. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige zu.