Bei Ellwangen-Neunheim: Auffahrunfall mit Unfallflucht

Zu einem Auffahrunfall mit Unfallflucht ist es am Dienstag gegen 13.15 Uhr an der Kreuzung der Neunheimer Straße mit der L1060 gekommen. Der 43-jährige Fahrer eines Opel Vivaro musste sein Fahrzeug an der Kreuzungsampel anhalten. Der nachfolgende Fahrer eines VW fuhr dann auf das stehende Auto auf. Nach dem Zusammenstoß stieg der Unfallverursacher zunächst aus seinem Fahrzeug aus.

Dabei stellte der Opel-Fahrer fest, dass sein Unfallgegner stark schwankte. Kurz darauf setzte sich dieser wieder in seinen Wagen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei traf den stark alkoholisierten 61-jährigen Unfallverursacher an seiner Wohnadresse an. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von fast 2,8 Promille ergab, wurde der Mann in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Der Schaden an dem Opel wird auf etwa 8000 Euro, an dem VW auf etwa 6000 Euro geschätzt.