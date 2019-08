Bei Dieselprozessen liegt Ellwangen an zehnter Stelle

- Über 430 000 Menschen sind im Rahmen des Dieselskandals Teil der Musterfeststellungsklage, die ab dem 30. September verhandelt wird. Ein abschließendes Urteil wird frühestens in vier Jahren erwartet. Doch wie lange dauert es, wenn Fahrzeughalter über den Individualweg klagen? Dieser Frage ist das Verbraucherportal rightnow.eu auf den Grund gegangen und hat dafür mehr als 1000 Prozesse an 42 Landgerichten ausgewertet.

Demnach dauert ein Prozess von der Einreichung der Klage bis zum Urteil durchschnittlich 278 Tage. Das sind etwa neun Monate und acht Tage. Am schnellsten urteilen die Richter am Landgericht Heilbronn. Hier dauern die Prozesse im Schnitt 157 Tage. Auch in Frankenthal (Pfalz) entscheiden die Richter vergleichsweise schnell: 168 Tage dauert es in Frankenthal bis zur Urteilsfällung. Das Landgericht Ellwangen landet in dieser Statistik auf Platz zehn. Hier dauert ein Verfahren 228 Tage oder 7,6 Monate. Das Landgericht Stuttgart liegt an achter Stelle. Schlusslicht ist Hamburg. Laut rightnow.eu müssen die Kläger dort mit 418 Tagen am längsten auf ihr Urteil warten.