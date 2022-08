Bei der Make Ostwürttemberg werden Innovationen charmant eingerahmt

Das mittlerweile vierte Mal wird sie stattfinden, dieses Mal in Ellwangen. Die Make Ostwürttemberg, die Messe für Zukunft, Digitalisierung und Trends, richtet sich in diesem Jahr auf dem Mühlbergareal an der ehemaligen Reinhardtkaserne häuslich ein und bietet Unternehmen, Start-ups und Hochschulen die Gelegenheit, sich zu präsentieren, zu netzwerken und vor allem: den Besuchern einen Einblick in aktuelle Innovationen zu geben. Workshops, Kids-Area, Vorträge und Podiumsdiskussionen sowie zahlreiche Mitmachangebote werden am Wochenende des 1. und 2. Oktobers die Make wieder ausmachen. „Anfassen“ und „Ausprobieren“ sind essenziell für die Make, ja fast zählen diese Begriffe zu ihren Leitlinien.

Spannendes Gelände mit Charme

„Mit der Reinhardtkaserne haben wir ein spannendes Gelände mit Charme für die Make gefunden und wir freuen uns, dass diese Make nun in Ellwangen stattfindet“, sagt Oberbürgermeister Michael Dambacher. „Das ist keine klassische Messe, das ist schon etwas Besonderes, davon konnte ich mir bereits in Schwäbisch Gmünd und Aalen ein Bild machen.“

Varta und Inneo sind die Premiumpartner

Mit Inneo und der Varta AG hat die Make gleich zwei Premiumpartner an ihrer Seite, die sich auch jeweils auf 50 Quadratmetern mit einem Messestand präsentieren werden. Zu finden sein werden sie in der Turnhalle der Kaserne, die dann Business-Area heißen wird. In den weiteren Räumlichkeiten wird es zudem noch eine Kids-Area geben, hier werden das „explorhino“, die ZAK (Zukunftsakademie Heidenheim) sowie die Oestreicher GmbH die Regie übernehmen. „Natürlich geht es in erster Linie darum, dass die Kinder und Jugendlichen Spaß haben und Machen, also Maken, stets gepaart aber mit Digitalisierung“, sagt Verena Kiedaisch, Leiterin der Stabstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing in Ellwangen.

Rustikaler geht es bei den Start-ups zu

In einer etwas rustikaleren Halle dann werden die verschiedenen Start-ups zeigen, was sie für neue Ideen in ein Geschäftsmodell entwickeln möchten oder es sogar schon auf den Weg gebracht haben. Es ist die Start-up- und Maker-Area. „Das passt doch, oder? Es vermittelt den Charme von Aufbruch und Umbruch“, freut sich Kiedaisch. Sie führte beim sogenannten „Werkstattgespräch“ über das Mühlbergareal, um einen ersten Eindruck zu vermitteln. In der Education-Area schließlich versammeln sich die Hochschulen und Bildungseinrichtungen der Region und laden zum Austausch ein.

Zahlreiche Programmangebote für alle Altersklassen

In der Workshop-Area gibt es zahlreiche Programmangebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Unternehmen, Beschäftigte und Führungskräfte. Dort können sich die Besucher mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, neue Methoden kennenlernen oder sich einfach nur neues Wissen aneignen. Dazu beitragen sollen auch zahlreiche Vorträge und Podiumsdiskussionen, die von Florian Schweer moderiert werden. „In diesem Jahr möchten wir das Vortragsprogramm etwas aufbrechen, mehr moderierte Gespräche anbringen, interaktiver sein, wie die Make auch insgesamt ausgelegt ist“, sagt Schweer. Wie das dann konkret aussehen kann, das weiß Schweer noch nicht, im Hintergrund aber tüftelt man bereits an den Ideen – Zeit genug habe man schließlich noch.

Dreierlei Trucks, aber nicht bei jedem gibt es Essen

In der Mitte des Make-Areals werden entsprechend Foodtrucks platziert werden. Aber auch die Trucks der Bundeswehr und Südwestmetall zieren dann den Platz, jedoch ohne Essen. Außerdem wird es einen Kinderfahrradparcours von Ollo geben und kann man sich in der Drohnen-Area anschauen, was Drohnen mittlerweile schon alles können. Auch hier gilt: Ausprobieren erwünscht, erste Flugstunden nehmen oder sich von den Vorführungen beeindrucken lassen, das gilt für Groß und Klein.

Noch nicht alles ausgereift, weil einfach auch noch Zeit ist

Rund sechs Wochen sind es noch bis zu dieser Veranstaltung, so halten sich auch Varta und Inneo noch etwas zurück, was genau sie den Besuchern bieten werden. „Wir möchten uns hier natürlich als Arbeitgeber präsentieren und vor allem zeigen, dass wir in der Region unglaubliche Power im High-Tech-Bereich haben und dies keinesfalls nur den urbanen Regionen vorbehalten ist“, sagt Nicola Maier aus der Unternehmenskommunikation der Varta AG. „Auch wir möchten für die Besucher coole Erlebnisse schaffen und unsere Produkte nicht nur einfach in eine Vitrine stellen. Was es dann genau wird, können wir leider noch nicht verraten“, sagt Maier schmunzelnd. Helmut Haas, CEO bei Inneo, steht voll hinter der Make. „Wir sind jetzt das vierte Mal dabei. Bei uns werden auf jeden Fall wieder viele Bildschirme sein, auf denen sich die Besucher einen Eindruck von unseren Produkten machen können und natürlich sollen sie auch bei uns Dinge ausprobieren können“, so Haas. Besucher in der Spanne vom Schul- zum Erwachsenenalter würden bei Inneo auf ihre Kosten kommen, verspricht Haas.