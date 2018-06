Bei der „Klappe“ herrscht „Nonnenfinsternis“

In die aktuelle Spielzeit geht die Theatergruppe „Klappe“ Wilburgstetten mit der Kriminalkomödie „Nonnenfinsternis“ ab Freitag, 20. März. Unter der Regie von Peter Cahn, Intendant des Landestheaters Dinkelsbühl, bietet das siebenköpfige Schauspielensemble eine skurrile Komödie mit „viel Humor und überraschenden Handlungen“. Ab Montag, 9. Februar, sind Karten in der Gemeindebücherei zu erhalten.

Ein überforderter Unternehmer, seine oberflächliche Ehefrau, eine frustrierte Sekretärin und ein skrupelloser Psychiater sind nur vier Charaktere, die im neuesten Stück der Theatergruppe „Klappe“ für beste Unterhaltung und jede Menge Verwirrungen sorgen. Peter Cahn hat mit Regieassistentin Martine Throm-Roder alle Register der feinen und hintergründigen Unterhaltung gezogen und kann dabei auf ein erfahrenes Schauspielerteam zurückgreifen. Alfons Launer aus Villersbronn wird eine tragende Rolle spielen, Karin Huber-Brandt ist dabei, Martina Schust, Daniel Kniewasser und etliche weitere bekannte Laienschauspieler. Dazu kommt noch ein zehnköpfiges Team hinter der Bühne.

Die Szenerie spielt in diesem Jahr in einem Bestattungsunternehmen, dazu kommen in der Handlung Eheprobleme, die mittels eines Psychiaters gelöst werden sollen, und zu allem Überfluss erscheint hie und da eine schlafwandelnde Nonne. Die Kriminalkomödie aus der Feder von Erika Kapeller wird in drei Akten gespielt. Das Stück verspricht beste Unterhaltung und die Leidenschaft und Begeisterung war auch bei den Proben in den Räumen der Grundschule spürbar. Die Aufführungstermine sind am Freitag, 20. März (Premiere), und am Samstag und Sonntag, und dann am darauffolgenden Wochenende am Freitag, 27. März, Samstag, 28. März, und letzte Vorstellung ist am Sonntag, 29. März.

Karten sind ab Montag, 9. Februar, zu den regulären Öffnungszeiten der Bücherei, am Dienstag, Mittwoch, und Freitag von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 9 bis 11 Uhr, erhältlich.