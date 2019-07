Bei der Hauptversammlung der ODR geht’s um Konzessionen, E-Mobilität und Breitband

Neue Technologien, innovative Geschäftsmodelle, intensiver Wettbewerb und eine Vielzahl an verschärften rechtlichen Regeln erfordern die volle Aufmerksamkeit der EnBW ODR. Das betonte Vorstand Frank Hose bei der Hauptversammlung des Energieversorgers aus Ellwangen.

Die Energiewirtschaft wandle sich, das beschere der ODR neue Märkte wie den Ausbau des Breitbandnetzes, den Aufbau einer Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität und das Vermarkten von Strom aus erneuerbaren Energien. In den nächsten Jahren stünden zahlreiche Konzessionsverhandlungen mit den Gemeinden an, die ODR wolleStrom- und Gaskonzessionen sichern und neue dazu gewinnen.

Im Gebiet der Netzgesellschaft Ostwürttemberg Donau-Ries – kurz NGO, ein Tochterunternehmen der ODR – sind laut Hose 28 000 Anlagen am Netz, die erneuerbare Energie erzeugen. Sie haben 2018 rund 1300 GWh Strom ins Netz eingespeist. Bei der Abgabe an den Endverbraucher haben erneuerbare Energien einen Anteil von 62 Prozent. Damit habe die ODR-Region das Ausbauziel der Bundesregierung für 2035 bereits erreicht. Die Einspeiser bekamen 294 Millionen Euro. Ein wichtiger Baustein beim Ausbau der Erneuerbaren bildet der ODR-eigene Windpark Rot am See im Landkreis Schwäbisch Hall. Aktuell ging dort eine vierte Windkraftanlage ans Netz.

26 Millionen Euro hat die ODR im vergangenen Jahr in die Netzinfrastruktur investiert – davon 14 Millionen Euro in Strom-, 8,5 Millionen in Gas- und 3,5 Millionen in Breitbandnetze.

Die Ausbildung junger Menschen gewinne immer mehr an Bedeutung, sagte Hose. Mit einer Ausbildungsquote von 8,3 Prozent nehme man die gesellschaftliche und soziale Verantwortung in der Region sehr ernst. 36 Auszubildenden und Studenten an dualen Hochschulen wurden eingestellt. Beim dem Modell „Stunden- und Geldspenden“ kamen 30 000 Euro zusammen, die an 25 soziale Einrichtungen gespendet wurden.

Eine wichtige Stütze ist der Energie- und Dienstleistungsvertrieb. Hier wächst der Industriekundenbereich in den Segmenten Strom und Gas. Im Privatkundenbereich sind die Zahlen ebenfalls leicht gestiegen. Besonders im Privatkundenbereich Gas mache sich die Ausbaustrategie der letzten Jahre bemerkbar, sagte der kaufmännischer Vorstand Frank Reitmajer.

Die ODR wandele sich zum Infrastrukturdienstleister und investierte mit Blick in den Ausbau von Ladesäulen. 2017 gab es 13 Ladepunkte für Elektro-Fahrzeuge im Netzgebiet, Ende 2019 werden es mehr als 90 sein, 2020 mehr als 120. Gemeinsam mit der NetCom BW unterstützt die ODR auch den Ausbau der Breitbandinfrastruktur: 2018 wurden die ersten drei Breitbandprojekte für Kommunen abgeschlossen. 2019 stehen elf Projekte an.

Weil die NetCom wächst, wird auf dem Gelände der ODR in den nächsten zwei Jahren ein weiteres Gebäude für 150 Mitarbeiter entstehen. Rund acht Millionen Euro werden hier investiert. Die ODR leiste jedoch nicht nur bei der Infrastruktur einen wichtigen Beitrag, sondern schaffe als Arbeitgeber auch eine hohe Wertschöpfung, betonte Reitmajer. Zusammen mit den Zahlungen an die Betreiber regenerativer Stromerzeugungsanlagen flossen rund 380 Millionen Euro in die Region.

Neben der Konzessionssicherung stehen in den nächsten Jahren auch der Ausbau der Strom-, Gas- und Breitbandnetze sowie die Direktvermarktung regenerativen Stroms aus regionalen Erzeugungsanlagen im Fokus. Das Dienstleistungsangebot wird ebenfalls wachsen. Auch die Mitarbeiterzahl wird weiter ansteigen: bis 2025 wird die Zahl am Standort zusammen mit der Netcom auf fast 800 verdoppelt.

Für Frank Hose war es die letzte ODR-Hauptversammlung als Vorstand. Zum Jahreswechsel wird er seine Aufgaben als technischer Vorstand nach mehr als elf Jahren an seinen Nachfolger Sebastian Maier übergeben. Frank Reitmajer stellte sich als kaufmännischer Vorstand vor. Diese Funktion bekleidet er seit Anfang dieses Jahres. Begrüßt wurden die Aktionärsvertreter vom Aufsichtsratsvorsitzenden Steffen Ringwald.