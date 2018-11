Der Naturhof Engel in Schönbronn serviert im Rahmen der Ellwanger Wildwochen auch am Sonntag, 11. November, Wild in verschiedenen Variationen. Anmeldung unter der Nummer 07974 / 372. „Viele Gäste kommen aus dem Raum Ellwangen und drumherum“, erzählt Viktor Engel, der in Ellwangen freitags auf dem Bauernmarkt seine Spezialitäten anbietet.