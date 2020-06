Begleitpublikation zur Ausstellung „Gut betucht“ erschienen

Jüngst ist die Begleitpublikation zur Sonderausstellung „Gut betucht – Textilerzeugung bei den Alamannen“ erschienen. Der 64-seitige Band 4 der Reihe „Schriften des Alamannenmuseums Ellwangen“ vereint die Texte des Ausstellungskurators Jürgen Heinritz mit Beiträgen des Museumsleiters Andreas Gut, der Textilarchäologin Christina Peek, der Weberin Mina Kaiser und der Lehrstuhlinhaberin für Strick- und innovatives Produktdesign am Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach, Ellen Bendt. Das Buch ist ab sofort im Alamannenmuseum zum Preis von 7,90 Euro erhältlich.Nähere Informationen unter www.alamannenmuseum-ellwangen.de. Gegen eine Gebühr von 1,55 Euro wird das Buch auch per Post versandt.