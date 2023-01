„Beatnight“, Kuttellauf und Energieforum – der Kalte Markt 2023 bietet viel Neues

Nach zwei Jahren Pause steht der Kalte Markt in Ellwangen endlich wieder in den Startlöchern. Neben dem altbewährten Programm rund um Pferdeprämierung, Umzug, Kuttelnessen, Gewerbeschau und Bauernkundgebung dürfen sich die Besucher in diesem Jahr auf einige neue Programmpunkte freuen. Laut Ordnungsamtsleiter Thomas Steidle möchte man dabei insbesondere die jüngere Generation stärker miteinbeziehen.

Deshalb wird der Kalte Markt, der auf eine mehr als 1000-jährige Historie zurückblickt, diesmal bereits am Freitag beginnen. Dann startet um 20.30 Uhr in der Kübelesbuckhalle in Rindelbach die erste „Beatnight – Kalter Markt Edition“. Federführend hierbei sind die Brüder Julian und Felix Fuchs, die bereits das Open-Air-Kino auf dem Schießwasen und das „Sommernachtsflimmern“ am Kressbachsee organisiert haben. Auch am See gab es damals eine „Beatnight“. Stargast waren „Culcha Candela“.

In Rindelbach wollen nun die bekannten DJs Diabolo und Gianluca den Gästen musikalisch einheizen. Schon vor Corona hatte Thomas Steidle die Brüder kontaktiert, um sie zu bitten, eine Veranstaltung für die jüngere Generation im Rahmen des Kalten Markts zu organisieren. Jetzt wurde die Idee wieder aufgegriffen. „Es hat einfach etwas für Jüngere gefehlt“, bestätigt der Ordnungsamtsleiter.

Der Eintritt kostet sieben Euro pro Person. Etwas daran verdienen möchten die Fuchs-Bruder nicht. Wenn am Ende des Abends etwas überbleiben sollte, werde man dieses Geld in neue Veranstaltungen stecken, sagt Julian Fuchs. Mit im Boot ist der Reitverein Rindelbach, der an diesem Abend für Speis’ und Trank sorgen wird. Auch für das rechtliche Genehmigungsverfahren braucht es den Verein. Ausgelegt ist die Veranstaltung für mehr als 400 Besucher ab 18 Jahren. Einlass ist ab 18 Uhr.

Gerne hätten die Organisatoren ihre Party in der Stadthalle steigen lassen. Doch wegen des Grünen Balls und der Bauernkundgebung sei das Zeitfenster für Auf- und Abbau zu klein gewesen, erklärt Julian Fuchs. Im Rahmen des Stadtlandbusses wird es allerdings einen Shuttleservice nach Rindelbach geben. Gebucht werden kann er für jeweils einen Euro pro Fahrt telefonisch oder per App. Für die Rückfahrt werden ab 1 Uhr stündlich Busse vor der Halle bereitstehen, die die Gäste dann zurück zu ihren Haltestellen fahren. Weitere Informationen gibt es unter www.beat-night.de

Weiter geht es am Samstag mit dem ersten Ellwanger Kuttellauf. Bisher habe es beim Kalten Markt nichts Sportliches gegeben, sagt Thomas Steidle. Deshalb kontaktierte er den DJK Ellwangen. Die Leichtathleten zeigten sich sofort begeistert von der Idee und arbeiteten sogleich eine geeignete Strecke aus. Der Panoramalauf sei ohne Zeitnahme, erklärt Steidle weiter. „Es zählt der olympische Gedanke.“ Alle Läufer können später ihre Startnummer in einen Lostopf stecken und auf einen der Gewinne hoffen. Die zahlreichen Preise wurden von Ellwanger Firmen gestiftet.

Start und Zielpunkt soll das Fuchseck sein. Umkleidemöglichkeiten wird es in der Buchenberghalle geben. Los geht es um 12 Uhr. Der Weg führt unter anderem durch die Marienstraße, den Schönen Graben, die Schlossvorstadt in Richtung des Neunheimer Sportplatzes. Es gibt zwei Streckenlängen: Fünf Kilometer für Läufer und Walker sowie zehn Kilometer nur für Läufer. Anmelden kann man sich auf www.leichtathletik-ellwangen.de und am Tag des Laufs bis 11.30 Uhr im Rathaus.

Man werde auch die Bewirtung am Fuchseck übernehmen, betont Ralf Mai vom DJK. So wolle man den Grill anschmeißen und Getränke verkaufen. Mitlaufen kann jeder, der möchte, vom Kind bis zum Senior. Vielleicht entwickelt sich aus dem Kuttellauf über die Jahre mal ein richtiger Zeitnahmelauf, hofft Thomas Steidle.

Bei der Gewerbeschau wird es ebenfalls eine Neuerung geben. Zwischen Ausstellung auf dem Schießwasen und Parkgelände zeigt Holzbau Maier aus Lippach erstmals drei verschiedene Tinyhäuser. Man wolle Möglichkeiten schaffen, dass diese „alternative Wohnidee“ auch in Ellwangen Einzug halte, sagt Steidle.

Tinyhäuser gebe es in verschiedenen Größen, von 25 Quadratmetern Wohnfläche bis zur Luxusvariante mit 50 Quadratmetern und Whirlpool auf dem Dach, erklärt Geschäftsführerin Katja Maier. Die Nachfrage sei groß und jedes Haus werde ganz nach Kundenwunsch gefertigt. Genehmigungen für Tinyhäuser werden auch immer leichter. Immer mehr Kommunen würden sich dafür öffnen, weiß Maier. Darüber hinaus sei es für sie eine Ehre, beim Kalten Markt ausstellen zu dürfen.

Er glaube nicht, dass Deutschland große Probleme in Sachen Strom- und Gasversorgung bekommen werde, sagt Sebastian Maier, Vorstand der EnBW ODR AG, ganz zuversichtlich. Dennoch gebe es eine große Verunsicherung bei den Bürgern. Aus diesem Grund veranstaltet Maier gemeinsam mit Stefan Powolny, Geschäftsführer der Ellwanger Stadtwerke, am Dienstag, 10. Januar, um 19 Uhr im Gastrobereich der Halle D auf dem Schießwasen das erste Energieforum Ellwangen.

Nach einer Präsentation möchten sich Maier und Powolny viel Zeit für die Fragen ihrer Gäste nehmen. Das Jahr 2022 sei für die Energieversorgung „sehr herausfordernd“ gewesen, insbesondere durch den Krieg in der Ukraine, sagt Maier. Laut dem Vorstand bringt 2023 neue Möglichkeiten. Maier möchte darüber aufklären, wie sich der Primärenergieverbrauch in Deutschland verändern muss und was die Anforderungen an das Stromnetz der Zukunft sind. Powlony wird vor allem über die aktuelle Situation bei der Gasversorgung sprechen und mögliche Zukunftsszenarien hinsichtlich Gasnetz und Wasserstoff beleuchten.