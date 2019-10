Baustelle dauert noch bis Ende Oktober

In Ellwangen Auto zu fahren, hat schon mehr Spaß gemacht. Wenn auf der Autobahn wegen der Baustelle am Virngrundtunnel viel Verkehr ist, gibt’s Stau in der Haller Straße. Seit in der Konrad-Adenauer-Straße beim Friedhof Gas- und Wasserleitungen verlegt werden und die Straße halbseitig gesperrt ist, staut es sich auch da. Dann kann’s sein, dass die Schlange der Autofahrer bis zum Gartentreff zurückreicht. Zehn oder 15 Minuten Wartezeit können da schon zusammenkommen. Eine Weile müssen sich die Ellwanger noch in Geduld fassen. Die Arbeiten dauern noch bis Ende Oktober und so lange bleiben auch Baustelle und Ampel.