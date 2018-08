Bauplätze im Wannenfeld sind gefragt

Es hat schon andere Zeiten gegeben im Baugebiet Wannenfeld. Jetzt kommt die Stadt mit der Erschließung fast nicht nach, so groß ist das Interesse. Derzeit laufen die Arbeiten am vierten und letzten Abschnitt. Dabei wird das Baugebiet auch an die B 290 angeschlossen.

Wenn im Wannenfeld alle 220 Bauplätze bebaut sind, entsteht dort ein kleines Dorf mit 600 bis 700 Einwohnern. Das Gebiet ist attraktiv, nicht nur wegen der Aussicht auf den Schönenberg. Der nächste Supermarkt ist nur wenige Hundert Meter entfernt, die Schule ist nicht weit und Eltern von kleinen Kindern haben die Wahl zwischen zwei Kindergärten, dem in Braune Hardt und dem in Rindelbach. Der wird wegen des großen Andrangs kräftig ausgebaut.

Von den Bauplätzen in den Abschnitten eins bis drei sind fast alle verkauft, die Vermarktung des vierten Abschnitts in der Nähe der B 290 beginnt jetzt, sagt Ortsvorsteher Arnolf Hauber. Dort stehen weitere 25 Plätze zur Verfügung, für die es aber schon 30 Bauwillige gibt. Die Grundstücke sind wie überall in diesem Gebiet zwischen 600 und 800 Metern groß, passend für den ländlichen Bereich, findet Hauber.

Anschluss ist bis Jahresende fertig

Während man die neue Erschließungsstraße mehr erahnen als erkennen kann, ist der Anschluss an die B290 deutlich besser zu erkennen. Er bekommt eine Linksabbiegespur und soll bis Ende des Jahres asphaltiert werden. Der Anschluss hat Priorität, sagt Oberbürgermeister Karl Hilsenbek. Die Stadt hofft, dass der Baustellenverkehr dann hier abgewickelt wird und nicht mehr über die enge Ulmenstraße durchs Kellerhaus. Die Anwohner werden das gerne hören.

Sobald der Anschluss fertig ist, werden auch die Bushaltestelle und die Querungshilfen von der Lindenstraße hierher verlegt. Beide sind behindertengerecht gestaltet, für Menschen, die schlecht sehen, wird ein entsprechendes Leitsystem eingebaut. Das sind geriffelte Bodenplatten, damit Sehbehinderte spüren können, wo der richtige Weg ist. Wie das aussieht, ist am neuen Kreisverkehr in der Bahnhofstraße zu sehen.

860 000 Euro kostet die Erschließung des vierten Bauabschnitts samt Anschluss an die B 290. Die Bauwilligen sollen im Frühjahr loslegen können. Die Grundstücke liegen rechts und links der Erschließungsstraße oben auf der Kuppe, aber auch am Anschluss an die B290. Allerdings geht die Bebauung nicht bis ganz hinunter zur Bundesstraße.

Die Plätze sind überwiegend für Einfamilienhäuser gedacht, es werden aber auch bis zu fünf für Bauträger frei gehalten, die dort Mehrfamilienhäuser und Doppelhäuser bauen können.

Mit dem vierten Bauabschnitt ist das Baugebiet Wannenfeld abgeschlossen. Im Ort Rindelbach selbst gibt es dann keine Flächen für Baugebiete mehr, die im Flächennutzungsplan stehen, außer einem kleinen Bereich bei der Eichkapelle, sagt Hauber.

Das heißt aber nicht, dass dann gar nichts mehr geht. Baulücken und Leerstände im Ort werden weiter erfasst, damit sich auch dafür eines Tages ein neuer Besitzer findet und auch das Dorf weiter lebendig bleibt.