Bauernmarkt hat Platzprobleme

Franz Erhardt (CDU) hat in der jüngsten Sitzung des Ellwanger Gemeinderats erneut die Platzprobleme des Bauernmarkts angesprochen. Es sei bisher nichts erfolgt. Unverändert seien Tische, Stühle und ein Palmenkübel des Punto im Weg.

Erhardt verwies auf die Rettungsgasse für die Feuerwehr und die Bestuhlungsordnung der Stadt. Bürgermeister Volker Grab versprach, sich der Sache nochmals anzunehmen.

Armin Burger und Karl-Georg Romer (CDU) regten aufgrund der „katastrophalen“ innerstädtischen Verkehrssituation eine intelligente Ampelsteuerung und einen Notfallplan bei Vollsperrung der A7 an. Der Unmut in der Bürgerschaft über das Verkehrschaos sei riesengroß. Dem pflichtete der OB bei. Doch immerhin seien die Baustellen gewollt. Die Ampeln, so Grab, könnten nicht einfach ausgeschaltet werden: „Wenn es zu einem Unfall kommt, ermittelt sofort der Staatsanwalt.“ Die Stadt bemühe sich, doch das Verkehrsaufkommen nehme zu. Hinsichtlich der Ampel an der Jet-Tankstelle Haller Straße habe man einen anderen Ampelmodus geschaltet, ohne zusätzliche Kosten für die Stadt.