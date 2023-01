Bauernkundgebung 2023: Landwirte auf der Ostalb kämpfen mit steigenden Herausforderungen

Mehr Flächen, Tierhaltung und sichere Lebensmittel: Die Agrarreform bestimmt die Bauernkundgebung in der Ellwanger Stadthalle. Mehr als 300 Menschen sind zum Abschluss des Kalten Marktes zu Gast.

Ellwangen - Wenn es ein Thema gibt, dass die Landwirte auf der Ostalb abgesehen vom Ukraine-Krieg, Klimawandel und Tierhaltungsfragen im vergangenen Jahr so intensiv wie kaum ein anderes beschäftigt hat, dann ist es die Agrarreform 2023.

So waren die Neuerungen, die mit Jahresbeginn in Kraft getreten sind, auch das dominierende Thema am Mittwoch bei der Bauernkundgebung in der Ellwanger Stadthalle.

Gemäß der Tradition hatte der Kreisbauernverband Ostalb-Heidenheim hierzu am letzten Tag des diesjährigen Kalten Marktes eingeladen. Zu Gast waren außerdem Landrat Joachim Bläse, der CDU-Bundestagsabgebordnete des Wahlkreises Roderich Kiesewetter und der Vorsitzende des EU-Agrarausschusses Norbert Lins (CDU).

Einigkeit herrschte zwischen den Politikern und dem Kreisbauernverband, vertreten durch den Vorsitzenden Hubert Kucher, vor allem über die genehmigten Ausnahmen hinsichtlich Fruchtwechsel-Regelung und der Stilllegungspflicht in 2023.

Ursprünglich sollten nach der neuen Reform ab 2023 Landwirte dazu verpflichtet werden, vier Prozent ihres Ackerlandes stillzulegen, um eine sogenannte Basisprämie zu erhalten. Hintergrund dazu: Bereits seit 2025 zahlt die Europäische Union Umweltprämien, wenn Landwirte Flächen unbewirtschaftet lassen.

Die EU will damit die ökologische Vielfalt stärken. Zusätzlich sollte mit einer festen Regelung, dass auf einem bestimmten Prozentsatz der landwirtschaftlichen Flächen jährlich ein Fruchtwechsel erfolgen muss, die Gefahr von Bodenschäden durch Monokulturen eingedämmt werden.

Wegen des andauernden Krieges in der Ukraine wurden diese beiden Regelungen allerdings für Jahr 2023 ausgesetzt – eine gute Entscheidung, wie Roderich Kiesewetter in seiner Rede betonte: „Dort, wo Krieg herrscht, brauchen wir Ernährungssicherheit. Unsere Landwirtschaft muss doch alles tun, dass die Ernährungsausfälle, insbesondere aus der Ukraine, aufgefangen werden. Da dürfen wir uns nicht den Luxus leisten, hier Flächen stillzulegen.“

Eine ähnliche außenpolitische Perspektive vertrat auch Norbert Lins in seiner Rede. Als Land mit fruchtbaren Böden und einer noch soliden Wasserversorgung stehe die deutsche Landwirtschaft in der Verantwortung, andere Länder, beispielsweise in den westafrikanischen Regionen, mit dem Export landwirtschaftlicher Produkte zu unterstützen.

Lins geht davon aus, dass die Getreideproduktion in der Ukraine sich 2023 auf 14 bis 16 Tonnen reduzieren wird. Im Vergleich dazu hat das Land 2020 noch rund 34 Tonnen produziert.

Die deutsche Produktion in der aktuellen Krisenlage durch Stilllegung einzudämmen, erscheine ihm in diesem Kontext nicht logisch: Da müssen doch andere Regionen in der Welt garantieren, dass sie ihre Produktion aufrechterhalten und vielleicht sogar erhöhen, damit auch Menschen in unseren Nachbarländern weiter ernährt werden können.

Kiesewetter plädierte in diesem Zusammenhang dafür, statt mehr militärischem Außenschutz die landwirtschaftliche Infrastruktur zu stärken, um die Energieversorgungs- und Ernährungssicherheit zu verbessern.

Die Produktion in Deutschland müsse ohne zu große bürokratische Hindernisse möglich sein. „Es nützt uns doch gar nichts, wenn wir die Bestimmungen bei uns immer mehr verschärfen und deshalb auf Nachbarländer ausgewichen wird“, so Kiesewetter.

Auch der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes betonte hierzu: „Ich hoffe, dass bald erkannt wird, dass ein Volk sich nicht vom Ausland abhängig machen darf, was die Lebensmittelversorgung angeht. Mehr als 80 Milliarden Menschen ernährt man nicht einfach so, dafür muss der Flächenfraß ein Ende haben.“

Pro Tag stehen laut Kucher in Deutschland 60 Hektar weniger an landwirtschaftlichen Flächen zur Verfügung. Darunter leide nicht nur die Biodiversität, sondern auch die Ernährungssicherheit. „Wir produzieren, was überlebensnotwendig für die Menschen ist – Nahrungsmittel“, so Kucher weiter.

Wie sich eine Abhängigkeit von anderen Ländern im schlimmsten Fall auswirken könnte, habe sich seiner Ansicht nach schon in der Coronapandemie gezeigt, aber auch die aktuellen Engpässe im Bereich der Energieversorgung und Arzneimittelbeschaffung seien negative Beispiele dafür.

Eine weitere Herausforderung, mit der die Landwirte in den kommenden Jahren zu kämpfen haben, werden sind die deutlichen Einschränkungen in der Tierhaltung.

Bis 2030 sollen die Viehbestände in Deutschland halbiert werden, um die tierbezogenenen Emissionen entsprechend den beschlossenen Klimazielen einzusparen. „Mich hat es doch sehr gewundert, dass die EU-Kommission diese Reduzierung nicht mit Innovation, nicht mit stärkerer Digitalisierung und Präzisionslandwirtschaft erreichen will, ganz unabhängig von der Frage: Sind wir überhaupt in der Lage, 50 Prozent zu reduzieren bis 2030?“, sagt Lins.

Denn ihm zufolge könnte unter einer Reduzierung der Bestände die Nachhaltigkeit sogar leiden. „Wenn Sie ein Kilo pflanzliche Masse produzieren, entstehen gleichzeitig vier Kilo Nebenprodukte, die zum Beispiel im Stall landen“, erklärt er.

Diese Nebenprodukte scheiden die Tiere wiederum als biologischen Dünger aus, der statt chemischer Substanzen beim erneuten Fruchtanbau zum Einsatz kommen könnte. „Das ist aus meiner Sicht gelebte Nachhaltigkeit.“

Würden die Viehbestände reduziert, müsse verstärkt auf alternative Dünger zurückgegriffen werden – der Kreislauf wäre laut Lins unterbrochen. „Ich bin nicht sonderlich optimistisch, dass das zu mehr Klimaschutz führt.“

In ihren Reden appellieren die Referenten jeweils an die Landwirte, sich trotz des steigenden Drucks seitens der Politik nicht beirren zu lassen. Insbesondere die vergangenen drei Jahre hätten gezeigt, dass die Landwirtschaft mehr denn je das Rückgrat der Gesellschaft ist

„Der bäuerliche Beruf hat sich in den vergangenen 50 Jahren mehr gewandelt als jeder andere Beruf. Kein Beruf ist so vielfältig und hat so eine aufwendige Ausbildung, kein anderer Beruf muss sich jedes Jahr so intensiv auf neue Auflagen ausrichten und leidet auch vielfach so darunter.

Und auch in keinem anderen Beruf erfährt man so viel über die Bürokratie und deren Irrungen wie in der Landwirtschaft“, sagt Kiesewetter und auch Landrat Joachim Bläse ruft direkt zu Beginn seines Vortrages die rund 350 Gäste zum Applaus auf: „Danke, liebe Landwirte für das, was ihr das ganze Jahr leistet.“