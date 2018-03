Am Gumpendonnerstag haben etwa hundert Frauen das Rathaus in Pfahlheim gestürmt. Ortsvorsteher Wolfgang Seckler versuchte gut gelaunt mit seinen Ortschaftsräten, sein Rathaus zu verteidigen, musste sich aber der Übermacht geschlagen geben. Die verbündeten Frauengruppen aus Pfahlheim bugsierten den Ortsvorsteher problemlos in die Schaufel eines mitgebrachten Radladers. In einem triumphalen Umzug, angeführt von der Halheimer Bauernkapelle, zogen die Frauen mit Musik und guter Laune mit ihren Gefangenen um die Kirche. Ortsvorsteher Seckler hatte die Parole „Ladies’ Night“ ausgegeben, und so waren alle Ortschaftsräte in Damenkleidern gekommen, aber das half nichts. Die Damen wiederum waren als Bauarbeiter in Latzhosen und mit Helm unterwegs, verstärkt durch flotte Bienen und Clowns.

Monika Grimmeisen verlas die Sünden des Ortsvorstehers und seiner Helfer. Überall in Pfahlheim wird gebaut. Das Motto der Frauen: „Unser Dorf soll schöner werden.“ Damit der versprochene Beachvolleyballplatz beim Freibad endlich fertig wird, wollen die Frauen mit Schaufeln eigenhändig den Sandhaufen verteilen. Seckler konterte darauf, dass er gerne für die Schaufeln sorgt. Allerdings meinte er, die Frauen sollten nicht so viel arbeiten, sondern sich mehr um ihre Wellness und Schönheit kümmern. Bei genügend Freibier und Musik mit der Halheimer Bauernkapelle ging die Feier im Sitzungssaal noch lange weiter. Foto: Bittner