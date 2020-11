Bau des Logistikzentrums von Ivoclar Vivadent schreitet voran

In Neunheim bei Ellwangen baut Ivoclar Vivadent derzeit ein globales Distributionszentrum, das die weltweite Belieferung des Dentalunternehmens sicherstellen soll. Mit diesem logistischen Drehkreuz werden rund 40 Arbeitsplätze am Standort Ellwangen geschaffen. Darüber hat das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung informiert.

Die Arbeiten am globalen Distributionszentrum von Ivoclar Vivadent im Industriegebiet Neunheim laufen bereits seit Herbst 2018. Nun steht die Außenfassade des Gebäudes, die Arbeiten im Inneren sind ebenfalls nahezu abgeschlossen. In den kommenden Wochen sollen „Tests der Systemlandschaft sowie die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter“ erfolgen, heißt es in der Mitteilung.

Das neue Distributionszentrum von Ivoclar Vivadent besteht aus zwei automatischen und drei manuellen Lagern, die wiederum in zwei verschiedene Temperaturbereiche unterteilt sind. Das Logistikzentrum wird nach 159 000 Lagerstellplätze bieten, davon etwa 3300 Palettenstellplätze im Hochregallager.

Das Portfolio des Dentalunternehmens umfasst über 17 000 Produkte, die in rund 130 Länder weltweit geliefert werden. Jährlich werden circa 89 000 Kartons und 24 000 Vollpaletten das neue Lager verlassen. Der Materialstrom von Behältern, Kartons und Paletten auf der Fördertechnik innerhalb des Lagers erfolgt dabei vollautomatisiert. Die erste Warenauslieferung ab Ellwangen ist für Februar 2021 geplant, die komplette Belieferung weltweit startet Mitte des nächsten Jahres.