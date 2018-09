Bartholdy-Quintett spielt beim Schlosskonzert

Beim nächsten Ellwanger Schlosskonzert am Samstag, 15. September, um 20 Uhr im Thronsaal im Schlossmuseum spielt das Bartholdy-Quintett. Es wurde 2009 gegründet und hat sich der Aufarbeitung und Präsentation bisher nicht so häufig im Konzertbetrieb zu hörender Werke gewidmet. Zudem möchte das Ensemble eigene Beiträge zur Entstehung Neuer Musik leisten.

Ulf Schneider (Violine) ist Professor an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Anke Dill (Violine) ist Professorin für Violine an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Volker Jacobsen (Viola) ist Professor an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Barbara Westphal (Viola) ist Professorin an der Musikhochschule Lübeck. Gustav Rivinius (Violoncello) hat eine Professur an der Hochschule für Musik Saar inne.

Gespielt werden Mozarts Streichquintett in C-Moll KV 406, Robert Krampes (*1989): „... mein Saitenspiel“, 2011 für das Bartholdy Quintett geschrieben, und Anton Dvoràks Streichquintett in Es-Dur op. 97.